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黃金是最佳的避險工具

宏觀解讀 09:06 2023/07/27

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黃金是最佳的避險工具

於4和5月中，黃金突破每盎司2,000美元大關，歸因於一系列全球風險事件所導致的避險情緒所推動：西方銀行倒閉、OPEC+意外減產以及美國債務上限談判。但我們認為，除了恐慌驅動性需求激增之外，這些事件對黃金需求更是帶來了根本性的持久影響。例如，持續的銀行業壓力為聯儲局提供了一個迫切的理由，一旦形勢惡化，聯儲局將會減息，而減息普遍被認為利好於黃金。

另外，OPEC+意外減產進一步強化了未來以粘性通脹或日益加劇的衰退風險為主導的可能性，而這兩種情形都有利於黃金，因為黃金既被視為避險資產，也是通脹對沖工具。簡而言之，上個季度這些事態的發展對黃金產生了積極的雙重影響，使其回歸上行趨勢；恐慌的加劇刺激中短期資金流入，而不斷上升的增長風險和粘性通脹提振了黃金的長期需求前景。

黃金兼受惠衰退及通脹高企

我們展望，黃金在很大程度上受美元驅動，這一點沒有改變。今年1月對美國經濟軟著陸的前景展望導致美元走軟，從而刺激黃金出現一個月的強勁表現。但2月份，一系列強勁的美國宏觀經濟資料迅速將利率敘事轉變為實行「長期高利率」，從而回吐了上月的大部分升幅。聯儲局近幾個月來的抗通脹言論對金價造成打壓，因此這一趨勢將會延續，而隨著宏觀經濟資料放緩，使減息的可能性加大，進而會對貴金屬形成提振作用。因此我們認為利率可能會在未來一段時間內保持高位，這將在一定程度上抑制金價。從長期來看，我們預計利率和美元終會鬆動，從而推動金價上升。

我們認為儘管最近金價出現一輪波動， 它還有更多利好消息，且尚未在價格中體現。因此無論發生哪種情況，黃金都是贏家。在經濟衰退期間，當其他風險資產價格下跌時，黃金作為避險資產將會上升。如果美國經濟能夠成功避免衰退，其推論就是通脹率將保持高位。在此情形下，黃金仍將受惠，因為歷史趨勢顯示黃金是一種很好的通脹對沖工具。

ET財智Talk
【ET財智Talk】英鎊領漲G10貨幣升勢會否扭轉？日圓將現低吸爆升機會？ 渣打陳正犖解構邊隻貨幣最值博

編輯：姚卓然

 

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

商品 經濟衰退 金價 黃金 美元 經濟 美國聯儲局
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