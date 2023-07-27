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【港股市況】車股造好、小鵬抽高三成 恒指午後升近300點 科指步技術性牛市 碧桂園孖寶彈超一成（不斷更新）
美國一如預期加息0.25厘，而9月加息路徑未定，儲局亦表明今年內不會減息。恒指半日升264點，報19629點，成交額為649億元。恒生科指升3%，報4344點，自5月31日低位4351點，累升約22%，步入技術性牛市。內房股再起動，碧桂園 （02007） 升14.6%，碧桂園服務 （06098） 升11%。而小鵬 （09868） 獲大眾汽車入股，股價抽高近30%。
港股日誌：
重點新聞：
【香港加息】阮國恒：息口高企要小心考慮和管理長期借貸決定 放寬逆周期措施不是為影響樓市
大行報告：
【大行報告│電動車】小鵬獲大眾汽車入股 券商：可擴大用戶基礎兼提振股價 大摩料未來中外車企或有更多合作
即市走勢：
【13：08】小米 （01810） 大升6%，報12.08元。
【小米1810】小米預告8月發布摺機MIXFold3 將使用Leica全焦段四攝
【13：00】恒指午後升304點，報19670點。
【12：44】【MINISO】名創優品訂股息政策：年度股息不低於經調整淨利50%
【12：43】【美元存息】滙豐加美元儲蓄存款戶口利率0.125厘 最新利率為1厘
【12：10】【香港加息】滙豐上調最優惠利率0.125厘 至5.875厘 每100萬樓按每月供多幾多錢？
【12：00】恒指半日升264點，報19629點，成交額為649億元。碧桂園 （02007） 升14.6%，碧桂園服務 （06098） 升11%。
【11：49】【2023打風】港股本周五日市機會高？ 天文台維持一號風球至今晚、改發更高熱帶氣旋警告信號機會較低（不斷更新）
【11：47】【港元拆息】美國加息後1個月HIBOR升至近5.25厘、創16年高 港元升穿7.8
【11：34】比亞迪電子 （00285） 升4%，報29.75元，創逾一年半高。
【11：27】碧桂園 （02007） 升11.8%，碧桂園服務 （06098） 升8.3%。
【11：16】李寧 （02331） 升6.4%，報43.6元。
【11：08】【HSBC滙豐】滙豐：大灣區綠色、社會、可持續發展及表現掛鈎等債券發行規模創新高
【11：02】國壽 （02628） 升4.4%，報12.7元。
【10：53】呷哺呷哺 （00520） 升7.7%，報4.19元。公司旗下趁燒品牌近期會在廣州、深圳、杭州等新城市開出首店，同時也會對上海市場進行加密，目前規劃落地已有7家，後續還有13家門店開出，今年開店規劃暫未發生變化。
【10：49】友邦 （01299） 升1.7%，報78.35元。市場有消息傳出友邦上周辭退40名IT合約員工。
【10：41】恒生科指自5月31日低位4351點，累升22%，步入技術性牛市。
【10：36】恒指升317點，報19682點。科指升3.2%，報4355點。小鵬 （09868） 升32.6%。
【10：25】ASMPT （00522） 跌6.4%，報74.5元。
【10：19】內房股起動，碧桂園 （02007） 升6.3%，潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 、中海外 （00688） 升3%。新城 （01030） 、時代中國 （01233） 、龍光 （03380） 升近5%，合景泰富 （01813） 升15.5%。物管股碧桂園服務 （06098） 和雅生活 （03319） 升5%。
【10：12】恒指升268點，報19638點。吉利 （00175） 升6.4%，報10.68元。
【10：08】小鵬 （09868） 升30%，報79.15元，成交額達22.2億元，為港股最活躍成交的股份。
【09：42】小米 （01810） 突破橫行區，升3%，報11.72元，創三個月高。
【09：36】恒指一度升220點，高見19585點，創兩個月高。
【09：34】受小鵬 （09868） 急升帶動，汽車股造好，吉利 （00175） 及廣汽 （02238） 均升逾3%，長汽 （02333） 升5%，蔚來 （09866） 跟升12%，理想 （02015） 升4%。零跑汽車 （09863） 亦升5%。
【09：31】小鵬 （09868） 急升28%，報77.65元，成交額已達2億元。
【09：26】【業績︱教育股】新東方升半成創兩年高 上季虧轉盈 經調整純利6209萬美元
【09：20】恒指高開136點，報19502點。恒生科指升近2%，ATM齊升1%。小鵬 （09868） 抽高15%。
【電動車】小鵬獲大眾汽車入股5% 涉資約55億 料2026年投產兩款純電動車
【09：15】恒指期貨升200點，報19575點。
【08：31】恒指黑期升166點，報19538點。
【08：25】汽車之家 （02518） 業績前公布人事變動，劉錚及魯俊因個人其他原因已辭任公司的董事，並立即生效，由丁珂珂及盧凡接任。
【08：17】【零售股】歐舒丹L'occitane澄清無接獲控股股東私有化或外地上市計劃
【08：08】【美國加息】金管局跟隨美國加息 上調基準利率25個基點至5.75厘
【08： 01】【業績｜影視股】IMAX中國上半年多賺17倍 不派中期息
【07：45】【Morning精點】親海駅II推3房免壓測低息按揭｜退休夫婦豪花166萬首期卻被迫搬走
【07：30】中概股指數收市升2.8%，收報7395點，小鵬汽車美股大升26.7%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】道指升82點，報35520點；標指跌不足1點，報4566點；納指跌17點或0.12%，報14127點。
即睇美股收市︰
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編輯：姚卓然