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【港股市況】車股造好、小鵬抽高三成 恒指升逾200點 科指升近3% 內房起動（不斷更新）
美國一如預期加息0.25厘，而9月加息路徑未定，儲局表明今年內不會減息。恒指高開136點，報19502點。恒生科指升近2%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 齊升1%。小鵬 （09868） 獲大眾汽車入股，股價抽高近30%。
港股日誌：
重點新聞：
【香港加息】阮國恒：息口高企要小心考慮和管理長期借貸決定 放寬逆周期措施不是為影響樓市
即市走勢：
【10：12】恒指升268點，報19638點。吉利 （00175） 升6.4%，報10.68元。
【10：08】小鵬 （09868） 升30%，報79.15元，成交額達22.2億元，為港股最活躍成交的股份。
【09：42】小米 （01810） 突破橫行區，升3%，報11.72元，創三個月高。
【09：36】恒指一度升220點，高見19585點，創兩個月高。
【09：34】受小鵬 （09868） 急升帶動，汽車股造好，吉利 （00175） 及廣汽 （02238） 均升逾3%，長汽 （02333） 升5%，蔚來 （09866） 跟升12%，理想 （02015） 升4%。零跑汽車 （09863） 亦升5%。
【09：31】小鵬 （09868） 急升28%，報77.65元，成交額已達2億元。
【09：26】【業績︱教育股】新東方升半成創兩年高 上季虧轉盈 經調整純利6209萬美元
【09：20】恒指高開136點，報19502點。恒生科指升近2%，ATM齊升1%。小鵬 （09868） 抽高15%。
【電動車】小鵬獲大眾汽車入股5% 涉資約55億 料2026年投產兩款純電動車
【09：15】恒指期貨升200點，報19575點。
【08：31】恒指黑期升166點，報19538點。
【08：25】汽車之家 （02518） 業績前公布人事變動，劉錚及魯俊因個人其他原因已辭任公司的董事，並立即生效，由丁珂珂及盧凡接任。
【08：17】【零售股】歐舒丹L'occitane澄清無接獲控股股東私有化或外地上市計劃
【08：08】【美國加息】金管局跟隨美國加息 上調基準利率25個基點至5.75厘
【08： 01】【業績｜影視股】IMAX中國上半年多賺17倍 不派中期息
【07：45】【Morning精點】親海駅II推3房免壓測低息按揭｜退休夫婦豪花166萬首期卻被迫搬走
【07：30】中概股指數收市升2.8%，收報7395點，小鵬汽車美股大升26.7%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】道指升82點，報35520點；標指跌不足1點，報4566點；納指跌17點或0.12%，報14127點。
即睇美股收市︰
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編輯：姚卓然