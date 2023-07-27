【恒指夜期+ADR】歐亞貨幣挫人民跌　夜期瀉227點（不斷更新）

美國GDP數據佳，美滙即彈0.7%，撲102關，歐亞貨幣下跌，近日力拓的人民幣滙價，亦要轉頭倒跌0.3%，報7.1743，夜期急跌227點，中概股指數跌0.5%。

股份 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 134.10 -1.8% 騰訊ADR 340.38 -1.0% 滙豐ADR 64.58 -0.6% 阿里巴巴美股 94.25 -1.3%

北水錄近37億元淨流出 買李寧中電信沽小鵬及指數ETF

北水繼續趁升市獲利沽貨，全日錄36.8億元淨流出。資金淨流入方向欠明顯，僅李寧 （02331） 及中電信 （00728） 分別錄1.8及1.5億元淨流入；淨流出方面，今日急升的小鵬汽車 （09868） 錄10.7億元淨流出，指數ETF亦有沽貨潮，恒生國指ETF （02828） 及盈富基金 （02800） 分別有9.1及7.2億元淨流出。

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車股造好、小鵬抽高34% 恒指全日升273點、科指步技術性牛市 碧桂園彈逾一成

美國一如預期加息0.25厘，而9月加息路徑未定，儲局亦表明今年內不會減息。恒指全日升273點，報19639點，創逾一個月高。恒生科指升近3%，報4341點，自5月31日低位4351點，累升約22%，步入技術性牛市。

汽車股和內房股起動，吉利 （00175） 升8.6%，小鵬 （09868） 獲大眾汽車入股，股價抽高近34%，其成交更超騰訊 （00700） ，達51.4億元，為今日成交最活躍的股份。而碧桂園 （02007） 升11.8%，碧桂園服務 （06098） 升9.4%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 95.45 +1.7 +29 24 友邦 78.20 +1.5 +21 422 小米 12.04 +5.6 +17 103 潤電 16.58 -2.4 -1 11 紫金 13.32 -1.2 -1 14 中石化 4.39 -1.8 -3 6

港股日誌：

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重點新聞：

【香港加息】阮國恒：息口高企要小心考慮和管理長期借貸決定 放寬逆周期措施不是為影響樓市

大行報告：

【大行報告│電動車】小鵬獲大眾汽車入股 券商：可擴大用戶基礎兼提振股價 大摩料未來中外車企或有更多合作

【大行報告│內需股】摩通：旺旺最惡劣的時間已過、去庫存已完成 升目標價至「中性」惟降目標價

即市走勢：

【22：11】夜期急跌227點，報19445點

【19：35】北水錄近37億元淨流出 買李寧中電信沽小鵬及指數ETF 恒指夜期跌40點

【17：26】【中東機遇】金管局與沙特央行簽諒解備忘錄 於互聯互通、金融基建發展等四範疇合作

【16：10】恒指全日升273點，報19639點，創逾一個月高，成交額為1135億元。碧桂園 （02007） 升11.8%，碧桂園服務 （06098） 升9.4%。小米 （01810） 升5.6%。汽車股造好，吉利 （00175） 升8.6%，小鵬汽車 （09868） 升33.9%。

【16：00】恒指U盤前升283點，報19648點。恒生科指升3%，報4344點，創近四個月高。

【15：42】富力 （02777） 、時代中國 （01233） 、合景泰富 （01813） 和佳兆業 （01638） 分別升17%至21%。

【15：40】【最優惠利率】大型銀行加P僅0.125厘、未跟足美息加幅 銀行界拆解箇中原因

【15：31】阿里巴巴 （09988） 升1.8%，報95.5元。網易 （09999） 升1.6%，報170.1元。

【15：20】恒指尾市升282點，報19647點。恒生科指升2.8%，報4338點。

【15：10】【新股IPO】廣東宇橋新材料科技據報最快明年港IPO 集資逾23億元

【14：55】本地地產股造好，恒隆 （00101） 升4%，九倉 （01997） 升3.5%，新世界 （00017） 升1.9%，新地 （00016） 升1.7%。

【14：45】金沙 （01928） 升5%，報30.55元。

【14：38】【銀債2023】交銀香港推銀債「7免」優惠

【14：16】東方甄選 （01797） 跌4.6%，報30.8元。東方甄選方面回應其抖音自營店鋪被關一事指，因規則要求，抖音平台自營產品店鋪和自營產品直播間暫停營業3天。東方甄選CEO孫東旭在直播中表示，此次抖音店鋪關停是突發情況，為不影響客戶對東方甄選產品的旺盛需求，決定緊急在App上進行銷售。東方甄選App全埸自營品八五折，折扣持續三天。

【13：35】貝殼 （02423） 升8.4%，報46.3元。

【13：08】小米 （01810） 大升6%，報12.08元。

【小米1810】小米預告8月發布摺機MIXFold3 將使用Leica全焦段四攝

【13：00】恒指午後升304點，報19670點。

【12：44】【MINISO】名創優品訂股息政策：年度股息不低於經調整淨利50%

【12：43】【美元存息】滙豐加美元儲蓄存款戶口利率0.125厘 最新利率為1厘

【12：10】【香港加息】滙豐上調最優惠利率0.125厘 至5.875厘 每100萬樓按每月供多幾多錢？

【12：00】恒指半日升264點，報19629點，成交額為649億元。碧桂園 （02007） 升14.6%，碧桂園服務 （06098） 升11%。

【11：49】【2023打風】港股本周五日市機會高？ 天文台維持一號風球至今晚、改發更高熱帶氣旋警告信號機會較低（不斷更新）

【11：47】【港元拆息】美國加息後1個月HIBOR升至近5.25厘、創16年高 港元升穿7.8

【11：34】比亞迪電子 （00285） 升4%，報29.75元，創逾一年半高。

【11：27】碧桂園 （02007） 升11.8%，碧桂園服務 （06098） 升8.3%。

【11：16】李寧 （02331） 升6.4%，報43.6元。

【11：08】【HSBC滙豐】滙豐：大灣區綠色、社會、可持續發展及表現掛鈎等債券發行規模創新高

【11：02】國壽 （02628） 升4.4%，報12.7元。

【10：53】呷哺呷哺 （00520） 升7.7%，報4.19元。公司旗下趁燒品牌近期會在廣州、深圳、杭州等新城市開出首店，同時也會對上海市場進行加密，目前規劃落地已有7家，後續還有13家門店開出，今年開店規劃暫未發生變化。

【10：49】友邦 （01299） 升1.7%，報78.35元。市場有消息傳出友邦上周辭退40名IT合約員工。

【10：41】恒生科指自5月31日低位4351點，累升22%，步入技術性牛市。

【10：36】恒指升317點，報19682點。科指升3.2%，報4355點。小鵬 （09868） 升32.6%。

【10：25】ASMPT （00522） 跌6.4%，報74.5元。

【10：19】內房股起動，碧桂園 （02007） 升6.3%，潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 、中海外 （00688） 升3%。新城 （01030） 、時代中國 （01233） 、龍光 （03380） 升近5%，合景泰富 （01813） 升15.5%。物管股碧桂園服務 （06098） 和雅生活 （03319） 升5%。

【10：12】恒指升268點，報19638點。吉利 （00175） 升6.4%，報10.68元。

【10：08】小鵬 （09868） 升30%，報79.15元，成交額達22.2億元，為港股最活躍成交的股份。

【09：42】小米 （01810） 突破橫行區，升3%，報11.72元，創三個月高。

【09：36】恒指一度升220點，高見19585點，創兩個月高。

【09：34】受小鵬 （09868） 急升帶動，汽車股造好，吉利 （00175） 及廣汽 （02238） 均升逾3%，長汽 （02333） 升5%，蔚來 （09866） 跟升12%，理想 （02015） 升4%。零跑汽車 （09863） 亦升5%。

【09：31】小鵬 （09868） 急升28%，報77.65元，成交額已達2億元。

【09：26】【業績︱教育股】新東方升半成創兩年高 上季虧轉盈 經調整純利6209萬美元

【09：20】恒指高開136點，報19502點。恒生科指升近2%，ATM齊升1%。小鵬 （09868） 抽高15%。

【電動車】小鵬獲大眾汽車入股5% 涉資約55億 料2026年投產兩款純電動車

【09：15】恒指期貨升200點，報19575點。

【08：31】恒指黑期升166點，報19538點。

【08：25】汽車之家 （02518） 業績前公布人事變動，劉錚及魯俊因個人其他原因已辭任公司的董事，並立即生效，由丁珂珂及盧凡接任。

【08：17】【零售股】歐舒丹L'occitane澄清無接獲控股股東私有化或外地上市計劃

【08：08】【美國加息】金管局跟隨美國加息 上調基準利率25個基點至5.75厘

【08： 01】【業績｜影視股】IMAX中國上半年多賺17倍 不派中期息

【07：45】【Morning精點】親海駅II推3房免壓測低息按揭｜退休夫婦豪花166萬首期卻被迫搬走

【07：30】中概股指數收市升2.8%，收報7395點，小鵬汽車美股大升26.7%。

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【07：30】道指升82點，報35520點；標指跌不足1點，報4566點；納指跌17點或0.12%，報14127點。

即睇美股收市︰

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編輯：姚卓然