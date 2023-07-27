▲ 【零售股】歐舒丹L'occitane澄清無接獲控股股東私有化或外地上市計劃

歐舒丹L'occitane （00973） 澄清，公司董事會並無接獲公司控股股東或任何其他人士所提出將公司私有化或重組公司，以及在其他證券交易所上市的任何要約或建議。公司確認，亦無重組公司或在其他證券交易所上市的任何計劃。

公司已向其控股股東查詢有關媒體報導的內容，而控股股東告知公司，其已不時審閱有關其於公司的權益的選擇方案，包括購買、出售、私有化或有關公司證券的其他股本重組選擇方案的可能性。

然而，目前，尚未確定明確計劃，尚未就任何該等選擇方案訂立任何協議，亦未能向公司提出明確建議，且無法確定是否將會提出任何建議，或有關建議的結構如何。公司確認並無掌握任何未刊發的內幕消息。

日前，有外電引述知情人士報導，歐舒丹的控股股東正在考慮私有化，並之後讓歐舒丹在巴黎或其他歐洲市場重新上市。

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編輯：姚卓然