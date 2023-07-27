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【業績｜影視股】IMAX中國上半年多賺17倍　不派中期息

股市 08:01 2023/07/27

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【業績｜影視股】IMAX中國上半年多賺17倍　不派中期息

獲母公司提出私有化的IMAX中國 （01970） 上半年收入為4534.2萬美元，按年升38.6%，利潤按年大增17倍至1387.6萬元，不派中期息。

集團收入大部分來自兩個主要分部，分別是內容解決方案和技術產品及服務。內容解決方案上半年收入1417.8萬美元，按年升118.5%，佔總收入31.3%；技術產品及服務收入按年升18%至3089.6萬美元，佔總收入的68.1%。上半年整體毛利率由去年上半年的56.9%增至今年上半年的 63.3%。

集團指，IMAX中國網絡影院於2023 年上半年恢復正常運營。管理層亦因獨家影院窗口重新普及，加上計劃在2023年餘下時間上 映的強檔片單而倍受鼓舞。不過，觀影是否以及何時能夠恢復至歷史水平，仍存在不確定性。

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編輯：姚卓然

港股 中國 電影股 IMAX 私有化
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