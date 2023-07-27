【facebook業績】Meta盤後勁升8%　料第三季收入增長至少15%

▲ 【facebook業績】Meta盤後勁升 料第三季收入增長至少15%

Meta公布第二季業績，收入319.99億美元，按年升11%，超預期的311.2億美元，經營利潤93.92億美元，升12%，毛利率維持29%，純利77.88億美元，升16%，每股盈利2.98美元，增21%，超預期的2.91美元。員工數目71469名，較首季減少5645人或7.3%。

Meta盤後急升8%，報321.51美元。

Meta用戶方面，所有產品於6月的日活躍用戶30.7億戶，按年增長7%，月活躍用戶38.8億戶，按年增6%。facebook的日活躍用戶20.6億戶，按年增5%，月活躍用戶30.3億戶，增3%。廣告展示數目增長34%，平均價格跌16%。

Meta預期第三季收入320至345億美元，按年增長15%至24%，超市場預期的313億美元。預計全年支出880億至910億美元，多於之前預測的860億至900億美元，因受調整架構成本影響。

Meta創始人Mark Zuckerberg指出，季度表現佳，將繼續看到旗下應用程序有強勁的參與度，亦看到有令人興奮的前景，包括Llama 2、Threads、Reels，以及新的AI產品，並將在秋天推出Quest 3。

Meta指出，雖然沒有提供2023年之後的展望，但預計將會繼續投資最引人注目的機會，包括AI(人工智能)及元宇宙，因此將推動明年支出費用。Meta預期明年基礎設施相關成本將會上升，加上近年來增加的資本投資，預計 2024 年的折舊費用將比 2023 年增加更多，同時預計運行更大的基礎設施將產生更高的運營成本。其次，預計工資支出將會增長，因勞動力結構向成本更高的技術人員。第三，對於 Reality Labs 來說，由於在增強現實/虛擬現實方面持續進行產品開發以及進一步擴大其生態系統投資，預計運營虧損將按年大幅增加。

Meta預期全年資本開支約270億至300億美元，低於早前預估的300億至330億美元，因為減低成本尤其是非AI的伺服器，以及項目和設備的交付延至2024年，而不是總體投資計劃的減少。

Meta指出，未來將繼續投資數據中心和服務器，以支緩AI，2024年總支出將增長。

【微軟AI】微軟不全押OpenAI？ Azure引入Meta AI可商用模型Llama 2

【社交平台大戰】Threads活躍用戶驟減 將推出網頁版救亡？

【Twitter殺手】Threads活躍用戶大幅下滑 使用時間減50%

【Threads】Meta升1% Threads註冊用戶5日破億 馬斯克斥朱克伯格是「軟弱者」

記者：譚志偉