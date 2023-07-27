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李嘉誠捐資逾1100萬予惜食堂 聯乘理大護理學院幫獨居長者

理財智慧 10:11 2023/07/27

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惜食堂聯乘香港理工大學（理大）護理學院周三（26日）宣布，獲李嘉誠捐資逾1,100萬港元，推行為期兩年的《惜食天使 · 識健計劃》，四部曲如下：


1.為惜食堂膳食受惠婦女提供專業培訓， 讓她們掌握基本健康知識，化身「惜食天使」，擔任「社區健康工作者」。
2.在日常派飯給獨居長者同時，有相關能力為長者量度維生指數（包括血氧、血壓、脈搏、疼痛指數等），並上傳至理大研發的健康監測平台。
3.長者健康數據及資料，將由專業護士評估和跟進，讓獨居長者得到更貼心和專業的關顧。
4.建立結合醫社合作的基層社區健康模式，並為公共老齡化服務系統提供科研實據作制訂政策參考。

 

 

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自2014年至今，惜食堂在深水埗區一直為7百多戶基層家庭及近千名長者免費提供膳食，並於2017年開始聘用一群受惠家庭的婦女，擔當「惜食天使」，專門為區內行動不便的獨居長者送上熱餐。服務過程中發現意外收穫，她們除了因助人感到快樂，同時為孤獨長者帶來一份關懷的溫暖，並能留意長者健康情況，協助聯繫醫療服務。通過李嘉誠基金會及維港投資團隊參與義工服務，李嘉誠先生得悉並認同「惜食天使」計劃一舉多得，具內涵的關懷和尊嚴，體現在實質社會服務中；在李先生支持下，促使惜食堂結合理大的護理專業及科技平台，從膳食到追蹤長者健康，把接受援助的婦女變為幫助長者的「天使」，填補基層醫療服務缺口，改善長者整體健康狀況，紓緩公共醫療服務壓力。
 

 

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    李嘉誠表示：「這次合作是The Power of And (加乘力量)的示範案例，除給長者送餐和關懷，也為他們連繫更貼心的醫療服務，而對本身需要膳食支援的家庭主婦，帶來助人自助的尊嚴；mHealth 數據平台的實踐，則可為優化社區醫療健康政策提供實質參考，一舉多得，值得支持。」
     
    《惜食天使 · 識健計劃》確立獨居長者與社區健康工作者的伙伴關係，惜食堂高級服務經理黃美儀女士表示：「衷心感謝李嘉誠先生對服務的迅速回應，這計劃不單讓一班弱勢長者於飯餐以外得到適切的護理關顧，更可協助基層婦女發展個人潛能，建立自信。」
     
     

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    理大護理學院將進行概念驗證研究，以新型社區護理模式應對人口老化及醫療資源緊張等問題，理大護理學院助理教授王鈞正博士則指：「理大mHealth應用程式設計參照政府的基層醫療健康藍圖，社區健康工作者在上門探訪時，會向獨居長者推廣健康生活。每當社區健康工作者上傳長者維生指數時，護士可透過mHealth實時接收到數據，遙距監察參加計劃的長者的健康。當長者的維生指數顯示異常時，護士亦可即時與長者聯繫及適時跟進。這計劃不但增加社區健康工作者的工作機會及家庭收入，亦大大減輕了社區護士的工作及人手，透過遙距監察，護士更能有效地管理長者的健康及疾病，對長者、社區健康工作者及整個醫療系統三方帶來莫大益處。 」

     

     

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    責任編輯：陳詠妍

     

     

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