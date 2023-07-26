【電動車】小鵬獲大眾汽車入股5%　涉資約55億　小鵬美股早段飈逾30%

▲ 【電動車】小鵬獲大眾汽車入股5% 涉資約55億 計劃共同開發兩款電動車

德國老牌車企大眾汽車（Volkswagen）計劃投資約7億美元（約54.6億港元）入股小鵬汽車 （09868） 。大眾汽車表示，為鞏固在中國汽車市場的地位，宣布與小鵬簽署長期合作技術框架協議，並以每股美國存托股票（ADS）15美元的價格認購約4.99%小鵬汽車的新股。

消息刺激小鵬（美：XPEV）於美股早段大升逾3成，現升35.5%，報20.8美元。小鵬港股於周三（26日）收報60.5港元，跌6.9%。

交易完成後，大眾汽車將獲得一個小鵬董事會觀察員席位。

大眾汽車與小鵬合作初期，將共同開發兩款針對中國市場中型車市場的大眾品牌電動車型，料將於2026年推出，這仍有待最終協議的達成。

另外，大眾汽車旗下的奧迪品牌也將加深與其長期合作伙伴上汽集團的合作，以加強電動車產品綫。

根據上述協議，雙方還計劃在未來聯合開發下一代智能網聯汽車（ICV）的新本地平台。

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編輯：袁諾曦