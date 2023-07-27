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【電動車】小鵬汽車抽升3成、獲VW入股5%　落實共同開發兩款純電動車、小鵬料加快實現盈利

股市 11:01 2023/07/27

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【電動車】小鵬獲大眾汽車入股5%　涉資約55億　計劃共同開發兩款電動車

小鵬汽車 （09868） 獲德國老牌車企福士汽車（Volkswagen，內地譯「大眾汽車」）入股約4.99%。VW擬以每股小鵬汽車ADR（美 ：XPEV）15美元，以代價7億美元（約54.6億港元）認購小鵬汽車新發行股份。VW入股價相當於小鵬汽車港股58.6港元，較周三收市價60.5港元折讓3.2%。

與此同時，VW表示，為鞏固在中國汽車市場的地位，宣布與小鵬汽車簽署長期合作技術框架協議，並落實將共同開發開發兩款B級純電動汽車（BEV），供VW以「大眾汽車」品牌2026年在內地銷售。

消息刺激小鵬汽車股價，小鵬汽車周四（27日）抽升32%，暫報79.7元。小鵬汽車ADR周三已大升26.7%，收報19.46美元。

小鵬汽車總裁顧宏地在交易後表示，預計與VW交易將帶來可觀的經常性收入，小鵬汽車可能比預期更早實現盈利。

小鵬汽車創辦人何小鵬上載與大眾汽車中國區管理董事合照

券商如何看VW入股小鵬汽車，可見【下一頁】

與VW共同開發兩款純電動汽車　料2026年開始投產

在戰略技術合作方面，公司和VW將利用各自的核心競爭力和小鵬汽車的G9平台以及車聯網和ADAS軟件，共同開發兩款B級純電動汽車（BEV）車型，以VW在中國市場銷售。這些車型預計將於2026年開始投產。

此外，雙方還將在多個領域探索更多潛在的戰略合作，包括未來電動車平台、軟件技術 和供應鏈方面的合作。關於戰略技術的合作正持續進行討論，並受項目可行性研究的正面結果的影響。

VW獲小鵬董事會觀察員席位

交易完成後，VW將獲得一個小鵬董事會觀察員席位。

另外，VW旗下的奧迪品牌（Audi）也將加深與其長期合作伙伴上汽集團的合作，以加強電動車產品綫。

根據上述協議，雙方還計劃在未來聯合開發下一代智能網聯汽車（ICV）的新本地平台。

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編輯：袁諾曦

港股 美股 小鵬汽車－W（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）
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