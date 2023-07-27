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【電動車】小鵬抽升29%　獲大眾汽車入股5%　涉資約55億　料2026年投產兩款純電動車

股市 09:33 2023/07/27

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【電動車】小鵬獲大眾汽車入股5%　涉資約55億　計劃共同開發兩款電動車

德國老牌車企大眾汽車（Volkswagen）計劃投資約7億美元（約54.6億港元）入股小鵬汽車 （09868） 。大眾汽車表示，為鞏固在中國汽車市場的地位，宣布與小鵬簽署長期合作技術框架協議，並以每股美國存托股票（ADS）15美元的價格認購約4.99%小鵬汽車的新股。

而根據每股美國存託股代表兩股A類普通股以及7.8096港元兌1.00美元的匯率計算，相當於每股A類普通股58.6港元，即較昨日收市價60.5港元折讓約3.2%。

消息刺激小鵬股價，小鵬周四（27日）抽升29%，報78.2元。而其美股（美：XPEV）昨日早段大升逾3成，最後升26.7%，報19.46美元。

共同開發兩款純電動汽車　料2026年開始投產

在戰略技術合作方面，公司和大眾汽車集團將利用各自的核心競爭力和小鵬汽車的G9平台以及車聯網和ADAS軟件，共同開發兩款B級純電動汽車（BEV）車型，以大眾汽車品牌在中國市場銷售。這些車型預計將於2026年開始投產。

此外，雙方還將在多個領域探索更多潛在的戰略合作，包括未來電動車平台、軟件技術 和供應鏈方面的合作。關於戰略技術的合作正持續進行討論，並受項目可行性研究的正面結果的影響。

大眾獲小鵬董事會觀察員席位

交易完成後，大眾汽車將獲得一個小鵬董事會觀察員席位。

另外，大眾汽車旗下的奧迪品牌也將加深與其長期合作伙伴上汽集團的合作，以加強電動車產品綫。

根據上述協議，雙方還計劃在未來聯合開發下一代智能網聯汽車（ICV）的新本地平台。

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編輯：袁諾曦

港股 美股 小鵬汽車－W（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）
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