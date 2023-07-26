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全球外派員工薪酬福利排名 香港再躋身頭五位

理財智慧 21:59 2023/07/26

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國際人力資源管理顧問機構ECA International發表最新年度「我的外派薪酬市場調查」結果，指出香港於2022年的全球外派員工薪酬福利排名，上升三名至全球第五位，但總價值相比2021年下降了2%。目前，香港外派員工整體薪酬組合的總價值為278,020美元（2,181,627港元），當中現金薪酬和福利成本分別下降2,400美元和1,600美元。
 
外派員工的整體薪酬組合，通常涵蓋現金報酬、福利（包括如住房、國際學校、交通用車等），以及稅務三部分。為協助企業對其外派員工實際薪酬進行市場基準比較，ECA每年開展的「我的外派薪酬市場調查」全面分析全球外派員工的薪酬水平，涵蓋福利、津貼、薪酬計算方法及稅務處理等資訊。

圖片 2022年十大外派員工整體薪酬組合排行榜－全球地區

2022年十大外派員工整體薪酬組合排行榜－亞洲地區

 

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    ECA International亞太區域總監關禮廉表示：「香港於2021年的整體薪酬福利組合錄得升幅，但由於現金薪酬有所下降，令2022年之整體組合價值再度下跌。許多地區的福利成本支出上升，雖然香港不在此列，但香港現金薪酬下跌，降低整體薪酬福利組合成本。另外，港元表現相對強勢，令香港的排名上升三名，而其他地區因貨幣貶值，導致薪酬福利組合價值下跌。」
     
     
    與去年相比，今年大部分受訪亞洲地區的外派員工現金薪酬下降，導致以美元計算的整體薪酬福利組合價值，在超過一半的地區有所下跌，當中包括日本、韓國、中國內地、台灣等。
     
    另一方面，新加坡於2022年的薪酬福利組合價值增長了4%至258 762美元。新加坡較高的租金成本帶動福利成本上升了9%，為亞太地區福利成本升幅最大之地區，並使其全球外派員工薪酬福利排名上升六名至第16位。
     
     

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    關禮廉指出：「外派員工薪酬福利組合內的福利成本以美元計算增長了9%，反映外派員工住宿成本飆升令當地人及外派員工均受影響。而新加坡由於現金薪酬下跌4,000美元，才阻止整體排名進一步上升。」
     
    中國內地的排名保持不變，僅次於日本和印度，成為亞太地區外派員工薪酬福利排名第三位，及全球排名第四位。儘管如此，駐中國內地外派員工於2022年的現金薪酬以美元計算下跌了5%。關禮廉解釋： 「與2021年相比，人民幣兌主要貨幣表現強勢，但大部分外派僱員的現金薪酬均以其他貨幣計算，令現金薪酬以人民幣計算平均有所下降。」

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    日本繼續成為全球外派員工薪酬福利排名第二位，總薪酬福利組合價值以日元計算上升5%。但由於日元表現疲弱，以美元計算的話，薪酬福利和入息稅實質跌幅達雙位數。總括而言，日本整體薪酬福利組合比去年下降了12%至370 183美元。
     
    與去年一樣，馬來西亞仍然是亞太區外派員工整體薪酬福利待遇最低的地區。整體薪酬福利組合價值下跌4%至164 696美元，而現金薪酬則下降了6%。

     

     

     

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    責任編輯：陳詠妍

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