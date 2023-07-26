▲ 【恒大危機】恒大汽車公布業績 過去兩年累蝕839億人幣 去年底現金及等價物僅剩2.2億人幣

恒大汽車 （00708） 一口氣公布過去兩年業績，於2021財年虧損按年擴大近489億元（人民幣，下同）至562.7億元，而於2022年財年，虧損為276.6億元，若不計已出售的終止經營業務，持續經營業務的虧損為148.5億元。這意味恒大汽車過去兩年虧損為839.3億元。

收入方面，2021年收入按年大跌83.7%至25.3億元，由於集團終止經營健康管理服務業務，導致2022年收入大跌至1.3億元。

截至去年底止，恒大汽車的現金及現金等價物僅餘2.2億元，負債總額為1838.7億元，其中，借款為260億元。涉及未能清償的到期債務累計約116.3億元，逾期商票累計約185.1億元。

集團表示，在可預見的未來將需要獲得大量資金，如果集團無法繼續持續經營，則必須作出調整，將資產的價值減記至其可收回金額，為可能產生的任何額外負債撥備，並將非流動資產及負債分別重新分類為流動資產及負債。

核數師上會栢誠對恒大汽車過去兩年的業績發出發出「非標準報告」，主因與持續經營有關的重大不確定性，以及有關期初餘額和比較資料的適當審核憑證不足。

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