【滙豐業績前哨】萊斯銀行曾挫5%　業績遜預期　撥備大增76%

▲ 【英國銀行】萊斯銀行曾挫5% 業績遜預期 貸款減值大增76%

英國銀行繼續在加息周期中，頒發上半年成績表，英國最大的樓宇按揭貸款銀行Lloyds（英：LLOY；萊斯銀行）由於英國經濟放緩，銀行採取了更多措施幫助陷入困境的儲戶，以及受累問題貸款，令利潤遜預期。截至6月底止半年，萊斯銀行稅前利潤38.7億英鎊，按年增長達22.9%，但仍低於市場預測的40億英鎊水平。中期股息0.92便士按年增長15%，惟未有宣布回購，加劇投資者失望。

萊斯銀行股價曾跌5%，低見43.71便士，其後跌幅收窄至2.3%，報45.04便士。

近期勢如破竹的滙豐倫敦（英：HSBA）股價靠穩，跌0.4%，報641.9便士。

英倫銀行急速加息，令銀行貨款成本上漲壓力加大，萊斯銀行營運成本增加5.8%至44.13億英鎊，同時亦帶動淨利息收入增加14.2%，達到70.04億英鎊，計及其他收入，令總收入增加10.8%至91.86億英鎊。

第二季銀行淨息差3.14百份點，較首季的3.22百分點輕微下降。銀行預期今年將降至3.1個百份點，高於之前預測的3.05個百分點。

不過，潛在貸款減值6.62億英鎊，按年大增75.6%，摩根大通指出，潛在不良貸款高於預期，加上貸款量下跌，將拖累投資評級。

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記者：譚志偉