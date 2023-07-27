【業績︱教育股】新東方升半成創兩年高　上季虧轉盈　經調整純利6209萬美元

▲ 【業績︱教育股】新東季上季虧轉盈 經調整純利6209萬美元 惟美股盤前跌逾3%

新東方（09901，美：EDU）公布截至5月底止第四財季業績，受惠於後疫情需求強勁，在教育新業務、東方甄選自營產品及直播電商業務帶動下，集團淨營收按年上升64.2%至8.6億美元，經調整淨利潤為6209.1萬美元，去年同期為虧損1.6億美元。

新東方周四（27日）高開5.3%，報41.9元，創兩年高。

新東方董事會執行主席俞敏洪指，第四財季出國考試準備以及出國諮詢業務錄得鼓舞的增長，分別按年增加約52%及6%。針對成人及大學生的國內考試準備業務按年增長則約34%。除了長期以來的傳統業務，集團的教育新業務也取得正面的開始，並帶來優於預期的利潤。

他續指，截至5月底，非學科類輔導業務在約60個城市開展，上季吸引了62.9萬學生報名。同時，智能學習系統及設備亦在約60個城市中採用，期內活躍付費用戶達9.9萬個。

全年度計，淨營收按年跌3.5%至30億美元，經調整淨利潤為2.6億美元，對上一個財年為蝕10.5億美元。

對於2024財年首季展望，新東方預期，淨營收總額將為9.8億美元至10.1億美元之間，即按年增加32%到35%。

截至今年5月底止，學校及學習中心的總數為748間，按季增加了36間；其中，學校的總數為85間。

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編輯：袁諾曦