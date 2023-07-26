【美股業績】波音上季業績勝預期　期內商用飛機交付量大增　開市曾升超過6%

隨著環球經濟重啟，航空業亦由去年的低谷持續復甦，波音（美：BA）第二季業績表現理想，期內收入按年升18%至197.5億美元，較市場預期185.3億美元為高，期內轉盈為虧，淨虧損1.49億美元，每股經調整虧損0.82美元，兩者均較市場預測2.45億美元及0.84美元為少。

此外，波音去季飛機交付量超市場預期，帶動股價曾升超過6%，暫報225.56美元。

去季錄26億美元自由現金流

集團指出，收入增加主要受惠於波音787交付量增加，尤其是波音商用飛機部門，該部門收入按年升41%至88.4億美元。第二季交付136架噴氣式飛機，較市場預期多逾2成。公司表示，正在提高其最暢銷737 Max飛機的產量，由每月 31 架增加到每月 38 架，並重申2025或2026年每月交付50架的目標。

公司去季產生26億美元的自由現金流，並重申其全年自由現金流財測在 30 億至 50 億美元不變。

集團行政總裁Dave Calhoun指出，由於市場需求強勁，公司正穩步提高關鍵項目的生產率，並推動工廠和供應鏈的穩定性，以確保履行對客戶的承諾。

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編輯：葉志偉