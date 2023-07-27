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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】NB全新碳板練習鞋夠輕夠推 NB Elites招募跑界精英成軍在即

名人薈萃 16:53 2023/07/27

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炎炎夏季無阻大家繼續努力練跑，New Balance繼今年年初推出旗艦比賽跑鞋 FuelCell SuperComp Elite v3後，剛剛全新推出重點訓練跑鞋FuelCell SuperComp Trainer v2，於周一（7月24日）舉辦試鞋日，邀請一眾傳媒及歌影視紅星一齊體驗，包括鄧建明（Joey Tang）、光頭幫肥仔、陳健朗、倪安慈（阿慈）、蔡寶欣（Pony）、曾贊學（阿神）、葛行輝（Stanley）等，一起在跑馬地運動場衝圈，透過Interval間歇跑的快跑練習感受SuperComp Trainer v2的強大威力。

NB試鞋日星光熠熠，齊來體驗全新跑鞋FuelCell SuperComp Trainer v2。（所有圖片來自：New Balance）

去年NB 推出SuperComp Trainer帶來創新中底Energy Arc技術，將弧拱形碳纖板夾於兩層 FuelCell 中底之間，帶來意想不到的推進力，小弟穿過多次十分舒適，雖然有一定重量，但作為Tempo Run （節奏跑）或間歇跑，以至長跑練習亦十分適合。今年品牌全新推出SuperComp Trainer v2，透過重塑中底設計帶來更輕巧、更回彈的腳下體驗，全新設計的鞋底厚度減至40mm，更加輕盈靈活，但能量儲存及回饋效能更是有增無減。

SuperComp Trainer v2 鞋面選用工學網眼貼合包裹雙足，採用了經改良的FuelCell 泡綿，重量減輕同時，回彈力亦提升約20%。與第一代同樣以雙層 FuelCell 泡綿夾著孤拱形全掌碳纖板 Energy Arc 技術，配合全新中底設計，令推進力進一步加強。

全新FuelCell SuperComp Trainer v2備有不同配色，率先登場的以黑色為主調，配上白色N字線條及螢光黃色作點綴，於跑場上成為耀眼亮點。

SuperComp Trainer v2 的後跟與前掌厚度分別為 40mm 與 34mm（v1後跟及前掌厚度分別達47mm 及 39mm，是NB最厚的跑鞋），讓這雙跑鞋除了適用於訓練，亦符合世界田徑總會規定中比賽鞋底厚度不得超過 40mm 的要求，成為合資格的比賽跑鞋。鞋底 6mm 的前後掌差距能配合跑手穩定著地及自然提步的動作，讓每一步更靈活，發揮更有效率。

全新 NB FuelCell SuperComp Trainer v2 即日起於New Balance 香港官網及指定門市發售。

試跑當天，大家先來個動態熱身，然後進行間歇跑練習，按速度分為兩組，第一組先跑兩大圈（每圈大約1.4公里），再跑4個800米，而另一組則跑一圈，再跑4個600米，大家當日穿上跑鞋後均能順利完成。由於v2跑鞋比v1更輕，加上改良的鞋底，現場不少體驗的朋友包括小弟在內，都覺得更為舒適，輕盈加上推動力，令大家可以在快跑練習中發揮驚人速度。

阿神與阿慈一起努力跑完當日間歇跑的練習。

跑步活動一浪接一浪，NB接著星期二在城門谷運動場舉辦NBRC Elites招募活動，據知在眾多報名的參加者中，挑選了近40位參與。各大運動品牌近幾個月都為招募精英跑手不遺餘力，今次NBRC Elites為了吸納精英出戰各大跑賽，因此要求甚高，男子需要39分鐘內跑畢10公里，女子則為45分30秒。NB亦在帖文表明：「招攬一群已有一定基礎、同時不斷追求突破的長跑精英，在 NB 專業裝備支援及總教練葉雅傑指導帶領下，成為高水平跑步團隊！」

NBRC總教練葉雅傑帶領一眾參與NBRC Elites選拔的跑手進行熱身。

星期二當天見到各參與跑手都施展渾身解數，他們先要跑3公里的測試，再跑8隻400米的間歇跑，在3公里的測試，看到男女健兒都毫不鬆懈，鬥到最後一分一秒，男子組大部分在9-10分鐘多順利完成，女子亦在12-13分鐘區間互相角力，到間歇跑時亦繼續鬥到最後，愈跑愈快，十分厲害。

男子組3公里測試，參選跑手都健步如飛。

女子組速度亦不遑多讓。

NBRC 總教練葉雅傑接受訪問時，對今次招募活動感到滿意：「縱使天氣好熱，但所有人都堅持完成，個個都好有實力，測試時互相打氣及推動，完全看不到有放棄的念頭，呢啲就係正正我想見到嘅Elites，正是成為Elites 的必要條件！」看畢星期二的招募測試，令各界對NBRC Elites在未來的比賽表現都有所期待！

跑完3公里緊接著8隻400米間歇跑，男女子一起全力以赴跑到最後。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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