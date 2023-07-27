【香港品牌】工展會購物節冀破6萬人　展商審慎樂觀首重宣傳

由香港中華廠商聯合會主辦的第3屆工展會購物節，將於8月4日至7日在亞洲國際博覽館舉行。廠商會會長史立德期望今年人流能突破去年的6萬人，達到7至8萬人，同時突破去年6,000萬元的銷售額。入場展商普遍審慎樂觀，大多先以宣傳自家品牌為參展首要目標，並期望有不俗的銷售成績。

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史立德表示工展會購物節最初是疫情期間，為了協助受疫情打擊的企業尋找新客源、新商機而設，過去兩屆展會達到6萬入場人次，總銷售額達到6,000萬元。他希望今年能達到7-8萬人的目標，若能維持人均消費約1,000元的水平，總銷售額有望達到7,000-8,000萬元。

今次是疫後首次舉辦的工展會購物節，史立德不擔心暑假外遊會影響銷情，他指展期只有幾天，未必就會撞中港人外遊日程，並認為全面通關也代表有內地旅客參與，相信這能彌補港人外遊的影響。廠商會副會長施榮恆則表示，今屆攤位已達到330多個，雖然比去年350個少，但實際上是有參展公司租多了攤位來擴大範圍，因此實際並未有變差，而是更加踴躍。

展商審慎樂觀以宣傳為首要目標

已經第三次參加工展會購物節的怡加新（香港）董事總經理陳嘉新表示，他們已經參加了近十年工展會，而工展會購物節亦由首屆開始已參展。他指工展會購物節在首屆時已有不錯人流，最初也擔心機場很遠，但因為有安排很多接駁巴士，結果當年遠比預期中好，還要排隊才能進場，因此他相信今屆疫後解封後會有更好的成績。該公司主要銷售果蔬飲品，主打的粟米汁很受歡迎，他指由於今年工展會購物節有熟食攤位，來客在吃完後就會想喝飲料，相信這有助他們的銷情，但問到預期成績還是傾向審慎樂觀。

▲ 怡加新（香港）董事總經理陳嘉新表示，今屆購物節首次能提供熟食，相信有助他們的飲品銷情。

首次參展的生肌企業的市場推廣負責人魏黃昏表示，他們參加了7年工展會，今次是首次參加工展會購物節，目的是希望能更貼近香港西北地部的市場，相較於銷售反而以品牌推廣為主要目標：「我們在工展會擺攤時留意到不少顧客是來自東涌、元朗等香港西邊地區，所以最近就在荃灣開設了新的門市，而這些參加工展會購物節就是為了向這些地區的居民宣傳我們的品牌，並宣傳荃灣的新店。」

▲ 生肌企業市場推廣負責人魏黃昏表示他們以品牌推廣為主要目標，並期望能向香港西北居民宣傳荃灣的新店。

也是首次參展的菩洛堂藥業董事張馨文表示，因為他們是只有兩年歷史的新品牌，因此很需要有向港人宣傳品牌的機會，而工展會購物節就是最為適合的渠道。該公司有多款養生茶產品，已在網上銷售，價格介乎98到268元，各款產品也會在會場有五折到八折的優惠。她指其養生茶已有不少口碑，參展目標一方面是品牌宣傳，但也希望能在會場有不錯的銷量：「我們有信心，只要顧客肯試就會認同我們的產品」。

▲ 首次參展的菩洛堂藥業董事張馨文表示，工展會購物節是適合向港人宣傳品牌的機會。

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本報記者：李智賢

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