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【新股IPO】背靠長汽、自動駕駛公司毫末智行擬明年赴港IPO　傳集資最多31億元

股市 19:50 2023/07/26

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【新股IPO】背靠長汽、自動駕駛公司毫末智行擬明年赴港IPO　傳集資最多31億元

外電引述消息指，長城汽車 （02333） 有份投資的自動駕駛公司「毫末智行」正考慮明年在港IPO，可能集資約3億至4億美元（約23.41億至31.22億港元）。

據指，毫末智行目前正與潛在財務顧問就計劃中的IPO進行磋商。

毫末智行成立於2019年，是從長汽內部獨立團隊孵化出來的自動駕駛初創公司，公司由長汽董事長魏建軍控制。

公司於2021年曾公布，高瓴創投、美團 （03690） 和首程控股參與了其A輪融資，公司稱，這次融資使得毫末智行成為一家獨角獸公司，投後估值超過10億美元。而到2022年4月， 公司獲得A+輪數億元融資，該輪融資由中銀集團投資有限公司領投，首程控股跟投，並同步啟動B輪融資。

相關文章：

【螞蟻IPO】螞蟻集團據報擬剝離部分非核心業務　重組後準備赴港IPO上市、或棄上海？

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編輯：袁諾曦

港股 集資 IPO 長城汽車（02333）
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