【美股業績】可口可樂去季業績勝預期　上調全年盈利預測　盤前升逾1%

美股舊經濟股陸續公布季度業績，當中屬消費指標的可口可樂（美：KO）去季收入按年升6%，至119.7億美元，較市場預期117.5億美元為佳，期內純利升33.5%至25.5億美元，每股經調整純利則為0.78美元，較市場預期0.72美元優勝。公司更上調了全年收入和利潤預測。

可口可樂股價盤前升超過1%，暫報63.31美元。

集團周三上調了年度收入和純利預測，預期全年每股核心盈利將增長5至6%，較早前預期4至5%為多，主要受惠蘇打水及雪碧產品的定價上升和需求增長強勁。公司指，即使利率上升和食品頜格上漲打擊了非必要支出，但消費者在蘇打水和零食上的支出增長保持穩定。

俄烏戰爭推高了等大宗商品及運輸等價格，供應鏈障礙令可口可樂等消費品公司提高了產品價格，以抵消成本上漲的影響，第二季可口可樂的平均售價上漲了 10%，而單位箱銷量則持平。

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編輯：葉志偉