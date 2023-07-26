移民業主劈價沽貨　新都城三房800萬轉手　創今年新低

中原地產張朗霆表示，將軍澳新都城3期4座低層E室，實用面積631平方呎，採三房套房間隔，單位座向西南方，望市景，最初開價950萬元，最新大幅降價150萬元，以800萬元易手，減幅達16%，平均實用呎價12678元，創屋苑同類型單位今年新低。

張朗霆指，原業主於2013年10月以約618萬元購入單位，持貨近10年，近日因移民才決定大幅減貨沽貨，是次轉手賬面獲利182萬元離場，單位升值29%。

延伸閲讀【多相】BAKER CIRCLE • GREENWICH示位陪你睇 展現通透空間感【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映 【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

同場加映 【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機