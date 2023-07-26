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移民業主劈價沽貨　新都城三房800萬轉手　創今年新低

股樓投資 19:36 2023/07/26

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中原地產張朗霆表示，將軍澳新都城3期4座低層E室，實用面積631平方呎，採三房套房間隔，單位座向西南方，望市景，最初開價950萬元，最新大幅降價150萬元，以800萬元易手，減幅達16%，平均實用呎價12678元，創屋苑同類型單位今年新低。

張朗霆指，原業主於2013年10月以約618萬元購入單位，持貨近10年，近日因移民才決定大幅減貨沽貨，是次轉手賬面獲利182萬元離場，單位升值29%。

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撰文 : 蔡子俊

中原地產 新都城 將軍澳 二手市場

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