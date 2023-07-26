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【大行報告︱Google】Alphabet績優獲兩大行調升目標價　大摩最新睇155美元

股市 19:01 2023/07/26

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【大行報告︱Google】Alphabet績優獲兩大行調升目標價　大摩最新睇155美元

Google母企Alphabet（美：GOOG）上季業績好於預期，獲摩根士丹利及花旗唱好，並調升目標價，主因受惠廣告市場回穩、搜索業務及YouTube有望加速增長、Google Cloud前景佳。其中，大摩將Alphabet目標價調升至155美元。

大摩指，受惠人工智能驅動公共雲加速採用，Google Cloud在結構上可以更快地增長，這可能會促進許多投資者願意投資Alphabet。

大摩預期，集團將會持續投資AI相關的基建，今明兩年基建的資本支出或會提升31%及23%，意味集團整體資本支出將分別增長約4%及12%。同時，集團會持續關注更持久的成本基礎，包括將AI應用到內部系統、專注於供應商和採購效率等，預期這些轉變將有利利潤擴張。

大摩認為，Alphabet在AI創新將最終推動集團未來收入增長更持久，建議投資者可以聚焦Google Cloud以及聊天機器人Gemini的詳情。

大摩稍微將Alphabet今明兩年每股盈利上調1%及0.5%，並將目標價由150美元調升至155美元，評級維持「買入」。

花旗：Alphabet的利潤有望續擴張

花旗表示，受惠於網上廣告改善，以及管理層更專注於經營效率，預期Alphabet的利潤有望擴張，因為收入增長將持續超出營運支出增長。該行重申Alphabet「買入」評級，並將目標價由130美元調升至153美元，主因廣告回穩、搜索業務及YouTube加速增長，以及生成式AI產品帶來的上行潛力。

雖然宏觀經濟挑戰持續存在，但花旗相信更廣泛的在線廣告市場正在改善，Alphabet的核心廣告產品已處於有利位置受益。

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