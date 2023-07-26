首置客落力鋤價220萬　海之戀海景四房終減至2160萬售

中原地產伍潔玲表示，雖然近日成交淡靜，但劈價筍盤依然有承接。荃灣海之戀‧愛炫美2A座中層B室成交，實用面積1161平方呎，四房四廁間隔，享海景。原業主為內地人，一手買入後一直作收租之用，因有感現時息口高企，存款利率亦處於高位，將資金用作供樓收租實不划算，所以今年6月租約完結後，將單位以2,450萬元放售，近日主動減價至2,380萬元，終吸引一名首置客大幅度鋤價，經過一輪周旋，最終再劈220萬元，以2,160萬元成交，折合實用呎價18,605元。

伍潔玲指，買家為用家，有意於荃灣西置業，但擔心未能適應環境，所以之前於區內租樓先適應生活，兩個月前見租約快將完結，適逢樓價回落，同時預計息口接近見頂，便四出睇樓覓心水盤，見上址樓價吸引，即轉租為買，承接自用。原業主則於2017年以2058萬元一手買入單位，持貨6年，帳面獲利102萬元，單位升值5%。

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