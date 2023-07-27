英航12個鐘航班飛機餐出事 乘客投訴得KFC炸雞填肚（有片）

英國航空（British Airways）一班飛往英國倫敦的航班，因飛機餐冷藏出現問題要改為供應肯德基（KFC）炸雞，有乘客於社交媒體投訴，於飛行12小時期間每人僅獲派少量炸雞填肚。

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英航的BA252航班周日（23日）由英屬普羅維登西亞萊斯島（Providenciales）飛往倫敦，但飛機餐因冷藏問題無法於機上供應。

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飛機降落在巴哈馬（Bahamas）首都拿索（Nassau）作中途停留，機組人員於機場連鎖快餐店肯德基（KFC）臨時購買幾桶炸雞應急，航班因此延誤約1小時。

有乘客於Instagram上載短片，顯示機組人員於機上向各名乘客派發炸雞。據悉，經濟艙及商務艙乘客的餐點均為KFC炸雞。

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該名乘客聲稱機組人員向每位乘客只派發一隻雞髀，形容此舉絕對可恥。乘客又指英航承諾向他們派發優惠券作補償，但自己與同行人士均未收到。

英航指由於飛機餐出問題，本可推遲或取消航班，但仍決定供應KFC食品並繼續飛行的前行。英航指機場餐飲選擇有限，機組已採取迅速行動確保乘客有食物，並為無法提供全套餐飲服務而致歉。

也有網民留言稱讚機組人員應變能力強，指他們已盡力為乘客提供食物。

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責任編輯：鄭錦玲