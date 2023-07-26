▲ 【內地第一網紅】「最有名小三」張大奕終覓真命天子、拍Vlog甜蜜放閃宣布結婚 3年前曾被爆出軌阿里合夥人蔣凡

內地第一網紅張大奕，三年前曾被爆與阿里巴巴 （09988） 管理層蔣凡出軌，但隨著事件降溫，張大奕展開人生新一頁，近日微博宣布結婚消息，並上載領證Vlog，影片中她披著頭紗與丈夫在江邊奔跑擁抱，粉絲紛紛表示祝福。

張大奕曾獲選時代雜誌最具影響力的25位網路名人榜，然而，2020年，張大奕被指控介入阿里巴巴時任淘寶天貓事業群總裁蔣凡婚姻，當時傳為蔣凡太太、名為「花花董花花」網民在微博大鬧張大奕：「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的。望自重，好自為之。」

張大奕Vlog曬甜蜜片放閃

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新郎傳為地產富二代

事件被網民比喻為真實版《夫妻的世界》，事件不斷發酵，當時蔣凡一度被降職，由總裁降職至副總裁，兼取消合夥人身份。有內媒曾傳張大奕有機會扶正，但去年張大奕訂婚時，被爆出新郎實際上為地產富二代。

張大奕周一（24日）晚上6時多，在微博宣布與男友領證結婚，並上傳一段1分22秒的Vlog，記錄二人由填寫資料，到登記領證及捧花拍照等，配以改編自卓文萱與曹格的歌由「梁山伯與茱麗葉」作為背景音樂，老公在片中向張大奕稱：「跟妳在一起每天都很開心」。

蔣凡再次平步青雲

張大奕踏入人生另一階段之際，蔣凡也再次平步青雲。今年3月，阿里巴巴啟動「1+6+N」的組織變革，蔣凡成為阿里巴巴國際數字商業CEO，上周五（21日）阿里巴巴透露，蔣凡重新成為阿里合夥人，是時隔約3年再度升任這一位置。

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責任編輯：李哲毅