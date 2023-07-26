【港交所388】港交所及印尼證券交易所 簽署合作備忘錄

港交所(00388)宣布，與印尼證券交易所簽署合作備忘錄，開拓多個戰略領域的機遇，共同推動雙方金融市場的發展。根據合作備忘錄，港交所與印尼證券交易所將在兩地企業跨境上市、產品開發及推動亞洲ESG和可持續金融方面探索合作機遇。

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集團行政總裁歐冠昇表示，雙方合作將進一步加強香港與東南亞國家之間的互聯互通，連接區內發展迅速及充滿機遇的市場。他表示，港交所營運亞洲區內最具活力的國際市場，並為國際投資者提供聯通中國內地市場的互聯互通機制；而印尼證券交易所位處東南亞其中一個最富創新力的經濟體，孕育着充沛的人才、創新思維及前沿的新經濟企業。

印尼證券交易所總經理Iman Rachman表示，希望透過與港交所的合作提升印尼資本市場在國際上的地位。通過這次的合作備忘錄，雙方將會繼續就拓展機遇及開發新產品等共同目標緊密合作。

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