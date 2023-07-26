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【香港樓市】銀河聯昌國際：本港樓價下半年料較上半年跌5%、調低地產股目標價4%至22%　首選三隻個股

股市 18:28 2023/07/26

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【香港樓市】銀河聯昌國際:本港樓價下半年料較上半年跌5%、調低地產股目標價4%至22%　首選三隻個股

本港樓市持續低迷，銀河聯昌國際證券表示，受到美息高於預期拖累，本港樓價下半年料較上半年下跌5%，全年樓價大致平穩，維持本港地產股「中性」評級，預期長線房屋需求持續故仍看好住宅樓市，發展商股首選新鴻基地產 （00016） 及長實 （01113） ，收租股則偏好九龍倉置業 （01997）

銀河聯昌國際指，本港息口高於預期，負利差持續，而且二手市場成交淡靜，加上發展商在新盤開價保守，開賣價平均較鄰近兩年期推出的樓盤低約10%，均是拖累下半年樓價回落的原因。該行估計，由今年7月起一年內有逾2.5萬個新增單位推出市場，較2010至2022年每年新盤成交高70%，即使銀行放寬按揭成數可能短暫刺激中型單位交易，但對提升整體房地產成交幫助不大。

搶人才措施短期可提高租賃需求

本港政府目標吸納3.5萬個專才，銀河聯昌國際相信，搶人才措施長遠有助刺激置業需求，短期則可提高租賃需求，變相對樓市帶來支持。

銀河聯昌國際調低本港發展股及收租股每股資產淨值（NAV）2%至7%，以反映發展物業銷售及平均售價較低、港元兌人民幣升值、投資物業的資本化率較高、高息環境下每股盈利復甦速度較預期為慢，因此目標價相應下調4%至22%。

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編輯：陳韻妍

港股 長實集團（01113） 一手市場 按揭貸款 香港物業 大行報告 物業 地產 目標價 每股資產淨值
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