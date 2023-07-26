IMF：俄退黑海糧食協議後 穀物價格最高或升15%

黑海糧食協議允許烏克蘭的穀物通過黑海港口安全運輸，俄羅斯退出該倡議很可能導致全球穀物價格大幅上漲。

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas稱，價格飆升幅度可能高達10%至15%。去年，該協議在確保全球糧食供應充足方面發揮了至關重要的作用。

隨俄羅斯退出，全球糧食供應的不確定性上升，該地區的緊張局勢升級。此外，俄羅斯襲擊烏克蘭多瑙河上一個主要港口，進一步加劇了烏克蘭首都基輔糧食出口路綫，以及全球糧食貿易面臨的風險。

國際貨幣基金組織正在密切關注這一局勢，對糧食價格的確切影響仍在評估之中。

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