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IMF：俄退黑海糧食協議後 穀物價格最高或升15%

環球政經 16:00 2023/07/26

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黑海糧食協議允許烏克蘭的穀物通過黑海港口安全運輸，俄羅斯退出該倡議很可能導致全球穀物價格大幅上漲。

國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas稱，價格飆升幅度可能高達10%至15%。去年，該協議在確保全球糧食供應充足方面發揮了至關重要的作用。

隨俄羅斯退出，全球糧食供應的不確定性上升，該地區的緊張局勢升級。此外，俄羅斯襲擊烏克蘭多瑙河上一個主要港口，進一步加劇了烏克蘭首都基輔糧食出口路綫，以及全球糧食貿易面臨的風險。

國際貨幣基金組織正在密切關注這一局勢，對糧食價格的確切影響仍在評估之中。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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撰文 : 林斯凱

黑海 烏克蘭 歐洲 俄羅斯 貿易 經濟
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