微軟收入盈收勝預期 惟Azure雲服務增長放緩

微軟（MSFT）第四財季業績顯示，Azure雲計算收入增幅下降，導致該公司股價下跌 4%。自2022年第三季以來，Azure的增長一直在連續下降，這引起了投資者的擔憂，因為公司會因利率上升而減少資本支出。

微軟預計，本季度Azure的增長率在25%至26%之間，但沒有對連續下降提供明確的指引。盡管如此，微軟當季整體收入增長8%，達到562億美元；淨利潤增長20%，達到201億美元，皆超過華爾街預期。

該公司2023財年收入增長7%，為2017年以來最慢的按年增幅。人工智能（AI）產品Copilot受到好評，但微軟管理層降低了對其收入貢獻的預期，預計將逐步增長。

微軟即將以近690億美元收購動視暴雪（ATVI）的交易，亦是投資者關注的焦點。公司在業績會上表示，對該交易按計劃進行持樂觀態度。

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