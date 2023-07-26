  • 35°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Alphabet次季業績勝預期 雲業務受增長亮麗

環球政經 14:00 2023/07/26

分享：

分享：

Google母公司Alphabet第二季表現搶眼，收入和利潤均好過預期。該公司的每股收益為1.44美元，超出預期的1.34美元；收入達到746億美元，超出預期的728.2億美元。

良好的業績令其股價在業績公布後的盤後時段內上升7%。

廣告仍然是Alphabet的重要收入來源，從去年同期的562.9億美元增至581.4億美元，增幅為3.3%。其中，YouTube廣告的表現尤為突出，收入達到76.7億美元，超過分析師預期的74.3億美元。不過，該平台在短視頻領域面臨著來自TikTok愈來愈激烈的競爭。

該公司也在著力將生成式人工智能（AI）整合到Gmail、Google照片和Android等其他產品中。雲業務收入增長28%，達到81億美元，超出預期，分析師預計AI未來將推動雲業務大幅增長。

盡管公司業績表現良好，但Alphabet的增長率已連續四季保持在單位數，這主要是由於數字廣告支出的回落，反映了人們對經濟的擔憂。不過，分析師持樂觀態度，預計第四季可能恢復雙位數增長。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

在公司核心業務蓬勃發展的同時，Alphabet的「其他賭注」部門（包括Waymo和Verily等合資公司）也出現增長，收入增長48%，達到2.85億美元。盡管如此，該部門今季仍虧損8.13億美元。

Alphabet首席財務官Ruth Porat在電話會議上表示，Alphabet第二季資本支出的最大部分是用於伺服器和AI計算之上，並形容後者為「有意義的投資」。

投資者預計，AI將在一年內成為雲計算業務的主要增長動力。

同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到？

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

雲端 Google 經濟 廣告 YouTube 業績公布 Alphabet Android Gmail 美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【退休調查】逾半港人預計退休無休 三分之一指退休儲備不足 退休港人繼續返工原因？
【退休調查】逾半港人預計退休無休 三分之一指退休儲備不足 退休港人繼續返工原因？
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬
【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬
英國1500多家應用程序開發商起訴蘋果 稱收取費用過高 構成濫用定價
英國1500多家應用程序開發商起訴蘋果 稱收取費用過高 構成濫用定價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款