Alphabet次季業績勝預期 雲業務受增長亮麗

Google母公司Alphabet第二季表現搶眼，收入和利潤均好過預期。該公司的每股收益為1.44美元，超出預期的1.34美元；收入達到746億美元，超出預期的728.2億美元。

良好的業績令其股價在業績公布後的盤後時段內上升7%。

廣告仍然是Alphabet的重要收入來源，從去年同期的562.9億美元增至581.4億美元，增幅為3.3%。其中，YouTube廣告的表現尤為突出，收入達到76.7億美元，超過分析師預期的74.3億美元。不過，該平台在短視頻領域面臨著來自TikTok愈來愈激烈的競爭。

該公司也在著力將生成式人工智能（AI）整合到Gmail、Google照片和Android等其他產品中。雲業務收入增長28%，達到81億美元，超出預期，分析師預計AI未來將推動雲業務大幅增長。

盡管公司業績表現良好，但Alphabet的增長率已連續四季保持在單位數，這主要是由於數字廣告支出的回落，反映了人們對經濟的擔憂。不過，分析師持樂觀態度，預計第四季可能恢復雙位數增長。

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在公司核心業務蓬勃發展的同時，Alphabet的「其他賭注」部門（包括Waymo和Verily等合資公司）也出現增長，收入增長48%，達到2.85億美元。盡管如此，該部門今季仍虧損8.13億美元。

Alphabet首席財務官Ruth Porat在電話會議上表示，Alphabet第二季資本支出的最大部分是用於伺服器和AI計算之上，並形容後者為「有意義的投資」。

投資者預計，AI將在一年內成為雲計算業務的主要增長動力。

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