【李嘉誠】向惜食堂、理大護理學院捐逾1100萬元推長者送餐護理計劃　李嘉誠：示範加乘力量

長和系創辦人李嘉誠向惜食堂、理大護理學院捐資逾1100萬元，推行為期兩年的《惜食天使 · 識健計劃》，將聘用受惠家庭的婦女擔當「惜食天使」，目標服務100名深水埗區獨居長者，除了派飯也會為長者量度維生指數，再由專業護士評估和跟進。

李嘉誠通過聲明表示，這次合作是「The Power of And （加乘力量）」的示範案例，除給長者送餐和關懷，也為他們連繫更貼心的醫療服務，而對本身需要膳食支援的家庭主婦，帶來助人自助的尊嚴；mHealth 數據平台的實踐，則可為優化社區醫療健康政策提供實質參考，一舉多得，值得支持。

惜食堂指，李嘉誠得悉並認同「惜食天使」計劃一舉多得，具內涵的關懷和尊嚴，體現在實質社會服務中。在李嘉誠持下，促使惜食堂結合理大的護理專業及科技平台，從膳食到追蹤長者健康，把接受援助的婦女變為幫助長者的「天使」，填補基層醫療服務缺口，改善長者整體健康狀況，紓緩公共醫療服務壓力。

據惜食堂和理大提供資料，該計劃為期兩年，從李嘉誠獲得資助額逾1115萬元，設下4大OKR（計劃目標和關鍵成果）

為惜食堂膳食受惠婦女提供專業培訓， 讓她們掌握基本健康知識，化身「惜食天使」，擔任「社區健康工作者」

在日常派飯給獨居長者同時，有相關能力為長者量度維生指數（包括血氧、血壓、脈搏、疼痛指數等），並上傳至理大研發的健康監測平台

長者健康數據及資料，將由專業護士評估和跟進，讓獨居長者得到更貼心和專業的關顧

建立結合醫社合作的基層社區健康模式，並為公共老齡化服務系統提供科研實據作制訂政策參考

李嘉誠2018年參與惜食堂活動時影片

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編輯：麥德銘