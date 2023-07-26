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【女生理財】收入不高的女生 要狠狠做呢四件事 ! 令自己人生從此改變

理財智慧 18:33 2023/07/26

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​​​​​​很多女生覺得理財是一件繁瑣的事情，特別是當她們的收入不高時，部分女生甚至認為理財對她們而言完全沒有意義，或者期望依靠伴侶等他人來負責理財。然而，人生充滿變數，學會管理個人財富是非常重要的。只要有心學習，女性也可以建立良好的理財習慣，令自己人生有所改變。以下是四個簡單又實用的理財建議：

1.提高自身價值的消費：女生可以選擇有價值的消費，例如參加有助於提升自身技能和知識的課程或研討會，並且不要浪費金錢在無意義的消費上。

2.學習有效的記帳：女生需要掌握記帳的技巧，以便清楚地了解自己的收支情況。這樣可以幫助自己制定更有效的預算和財務計劃，從而更好地控制開支。

3.強制儲蓄：應該建立強制儲蓄的習慣，將一部分收入定期存入銀行或其他投資產品中，並保持長期的投資規劃。

4.選擇適合的理財產品：選擇適合自己的理財產品，例如具有穩定收益和風險可控的投資產品，以實現資產增值。

擁有高收入不一定就能夠理財成功，重要的是學會如何分配收入和控制支出。只要控制得當，創造財富也是可以實現的。女生們把握機會，從現在開始行動，為自己的未來打造一個經濟獨立的生活方式。

【消費券2023】八達通即日起連續4星期派現金券 無最低消費要求（附領取教學）【見下頁

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撰文 : 陳玉蓮

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