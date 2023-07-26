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【大行報告】 摩通﹕內銀股派息持續穩定 看好五大國有銀行盈利增長前景

股樓投資 17:58 2023/07/26

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摩通發表研究報告指，大中華區銀行即將公布第二季業績，市場關注國有銀行股派息的可持續性。報告指出，預計中國銀行業第二季整體盈利將較第一季微弱復甦，部分受惠於較低的基數效應。此外，該行料國內銀行淨息差收縮放緩，令利潤增長更具韌性，而五大國有銀行將於今年在其保險業務中採用採用新會計準則，可能造成利潤波動。

同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

該行關注市場對內地國有銀行股息派發的持續性存在憂慮，認為相關憂慮似已過火。報告預期，在現行監管政策以及銀行維持穩定派息措施支持下，國有銀行的股息派發前景將持穩，並偏好股息率較高的內銀股。當中民生銀行（01988）和中國銀行（03988）盈利可見度較高，分別予「增持」及「中性」投資評級，目標價分別為4.3元及3元。

另外，報告將中信銀行（00998）投資評級由「增持」下調至「中性」，認為股價表現空間有限，目標價維持4.2元。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

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記者：郭秀慧

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港股 增持 派息 目標價 大行報告 中國銀行（03988） 民生銀行（01988） 中信銀行（00998）

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