  • 35°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費著數】Mastercard持卡人連接支付寶　消費即享人民幣10元折扣

理財智慧 18:13 2023/07/26

分享：

分享：

由上月底起，中國支付寶正式支援香港Mastercard及Visa信用卡，即港人不必再親身前往內地開立銀行戶口。Mastercard表示，由2023年7月19日至10月31日期間，持卡人首次將內地以外發行的Mastercard扣帳卡或信用卡，連接至支付寶電子錢包，可即時獲得人民幣10元折扣優惠。

持卡人只需透過以下步驟，即可將Mastercard扣帳卡或信用卡加入支付寶並進行消費：

點擊圖片放大
+3
+2

不過，要留意需在内地簽帳超過人民幣10元才可享有此優惠。人民幣10元折扣首次成功加入Mastercard扣帳卡或信用卡的7日内有效。而同一註冊帳號或用戶在活動期間可享受一次優惠。

交易後如果發生退款，退款金額以交易時實際支付為準（不含折扣金額），使用者所享受的一次折扣機會一旦使用，將無法恢復或再次享受。

Mastercard稱，此禮遇建基於Mastercard和支付寶上月共同推出的新服務。不論Mastercard卡發行地點，持卡人能以Mastercard扣帳卡或信用卡，在內地透過支付寶電子錢包進行無現金支付。持卡人無須設置或預先充值帳號，亦不用開立中國內地銀行戶口，即可更便捷和安全地享受如送餐或網約車等服務。

 

【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請 今年第四季進行攪珠【見下頁

點擊圖片放大
+7
+6


同場加映：【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

溫股知新
【溫股知新】經濟前景未明朗 增持港股勿太狼

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

電子支付 信用卡 支付寶 服務 香港 銀行 中國 人民幣 金融 經濟

上一篇文章

【多相】BAKER CIRCLE • GREENWICH示位陪你睇　展現通透空間感

下一篇文章

【大行報告】 摩通﹕內銀股派息持續穩定 看好五大國有銀行盈利增長前景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【退休調查】逾半港人預計退休無休 三分之一指退休儲備不足 退休港人繼續返工原因？
【退休調查】逾半港人預計退休無休 三分之一指退休儲備不足 退休港人繼續返工原因？
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬
【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬
英國1500多家應用程序開發商起訴蘋果 稱收取費用過高 構成濫用定價
英國1500多家應用程序開發商起訴蘋果 稱收取費用過高 構成濫用定價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款