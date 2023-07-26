【消費著數】Mastercard持卡人連接支付寶　消費即享人民幣10元折扣

由上月底起，中國支付寶正式支援香港Mastercard及Visa信用卡，即港人不必再親身前往內地開立銀行戶口。Mastercard表示，由2023年7月19日至10月31日期間，持卡人首次將內地以外發行的Mastercard扣帳卡或信用卡，連接至支付寶電子錢包，可即時獲得人民幣10元折扣優惠。

持卡人只需透過以下步驟，即可將Mastercard扣帳卡或信用卡加入支付寶並進行消費：

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不過，要留意需在内地簽帳超過人民幣10元才可享有此優惠。人民幣10元折扣首次成功加入Mastercard扣帳卡或信用卡的7日内有效。而同一註冊帳號或用戶在活動期間可享受一次優惠。

交易後如果發生退款，退款金額以交易時實際支付為準（不含折扣金額），使用者所享受的一次折扣機會一旦使用，將無法恢復或再次享受。

Mastercard稱，此禮遇建基於Mastercard和支付寶上月共同推出的新服務。不論Mastercard卡發行地點，持卡人能以Mastercard扣帳卡或信用卡，在內地透過支付寶電子錢包進行無現金支付。持卡人無須設置或預先充值帳號，亦不用開立中國內地銀行戶口，即可更便捷和安全地享受如送餐或網約車等服務。

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