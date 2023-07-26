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他信料下月10日返回泰國 獲幼女發文賀74歲生日

環球社會熱點 18:00 2023/07/26

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泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）流亡海外多年，其幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）周三（26日）於社交媒體Instagram發文慶祝他信74歲生日，並透露他信可能於下月10日返回泰國。

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貝東丹於帖文中表示，每年的7月26日對她而言始終是個重要日子。她不敢相信下月10日，父親他信將回到泰國機場。

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貝東丹坦言，自他信流亡海外以來度過的17次生日，自己僅錯過兩次。無奈她今年因要留在泰國準備很多事，也無法陪他信慶祝生日。

她與家人都對他信回國一事既高興又擔心，但尊重他信的決定。她強調他信是泰國人，也是一位前總理，做了最多工作，卻遭遇厄運及嚴重誹謗。

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他信90年代中期從政，2001年當選泰國總理，但於2006年因軍事政變遭趕下台，自此流亡海外多年。

他信牽涉腐敗案等4宗案件，本因他流亡海外無法出庭而擱置。但泰國2017年起的新憲法規定，法庭可在被告不在場的下審案和判決，最高法院其後判他信監禁12年。

泰媒指他信已19度推遲回國計劃，他過往承諾會於本月回國與孫兒一同慶祝生日，甚至聲稱自己已準備好面對法律後果。

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責任編輯：鄭錦玲

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