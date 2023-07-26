【多相】BAKER CIRCLE • GREENWICH示位陪你睇　展現通透空間感

恒基地產(00012)旗下紅磡重建項目BAKER CIRCLE • GREENWICH，近日開放項目示範單位予傳媒參與。開放的是連家具及無改動示範單位，以27樓A室為藍本搭建，實用面積492平方呎，屬兩房連儲物室間隔。以窗戶作特色設計，為單位增加通透的感覺。

27樓A室

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

入門可見單位客飯廳，盡頭外連共38平方呎的三合一露台。入門旁邊位置設有開放式廚房，而附送的嵌入式雪櫃則設於大門右方。廚房上下方均設櫥櫃，並設有名牌家電，相信可滿足住戶基本下廚需要。

主人睡房設兩扇門，並擺放雙人睡床，床尾對出位置擺放透光儲物櫃，增加單位通透及層次感。另外一間睡房中設有小窗，連接單位的客飯廳，再次呼應設計師想增加通透感覺的概念。曲尺形儲物室就打造成小孩子的玩樂空間。

同場加映 【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

同場加映 【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機