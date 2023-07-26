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【多相】BAKER CIRCLE • GREENWICH示位陪你睇　展現通透空間感

股樓投資 18:31 2023/07/26

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恒基地產(00012)旗下紅磡重建項目BAKER CIRCLE • GREENWICH，近日開放項目示範單位予傳媒參與。開放的是連家具及無改動示範單位，以27樓A室為藍本搭建，實用面積492平方呎，屬兩房連儲物室間隔。以窗戶作特色設計，為單位增加通透的感覺。

27樓A室

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入門可見單位客飯廳，盡頭外連共38平方呎的三合一露台。入門旁邊位置設有開放式廚房，而附送的嵌入式雪櫃則設於大門右方。廚房上下方均設櫥櫃，並設有名牌家電，相信可滿足住戶基本下廚需要。

主人睡房設兩扇門，並擺放雙人睡床，床尾對出位置擺放透光儲物櫃，增加單位通透及層次感。另外一間睡房中設有小窗，連接單位的客飯廳，再次呼應設計師想增加通透感覺的概念。曲尺形儲物室就打造成小孩子的玩樂空間。

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撰文 : 蔡子俊

BAKER CIRCLE ‧ GREENWICH 一手市場 紅磡 恒基

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