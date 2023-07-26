  • 35°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告│內房股】美銀：政策加房企收入前景改善才令行業持續復甦　市場焦點轉至民企流動性　狠削碧桂園目標價逾40%

股市 17:39 2023/07/26

分享：

分享：

【大行報告│內房股】美銀：政策加房企收入前景改善才令行業持續復甦　市場焦點轉至民企流動性　狠削碧桂園目標價逾40%

中央政治局會議沒有提及「房住不炒」，為市場帶來驚喜。美銀表示，鑑於過去幾年多項政策令市場失望，預期投資者仍持觀望心態，同時，該行認為不單是政策，也要見到整體房企收入前景改善，房地產行業才可以有持續的市場復甦。

美銀認為，內房股將會維持波動，維持偏好潤地 （01109） 、中海外 （00688） 及龍湖 （00960） ，但重申碧桂園「減持」評級，並將目標價由2.3元下削43.4%至1.3元。

美銀指出，中央政治局會議沒有提及「房住不炒」是稍為超出投資者預期，中央短綫將為各城市有更多空間去支持二套房或改善住房的需求。雖然會議上欠缺詳情，但這並不出奇，該行預計具體政策將稍後由人行或住建部推出。

另外，美銀提到，房地產銷售持續惡化令投資者將目光轉移到大型民營開發商的流動性上。由於欠缺更精準的融資支持，預期房企流動性危機持續。 因此，該行預期，內房股將會維持區間波動，直至投資者見到更多決定性的政策可以支持經濟。

ET財智Talk
【ET財智Talk】英鎊領漲G10貨幣升勢會否扭轉？日圓將現低吸爆升機會？ 渣打陳正犖解構邊隻貨幣最值博

相關文章：

【大行報告】美銀：中央政治局會議訊號好於預期　惟具意義的措施或延遲實現

【內房危機】融創中國9月18日表決離岸債務重組協議　10月交香港法院審理

【內房危機】碧桂園兩日兩澄清　畢馬威盡職調查消息不屬實

【大行報告│內房股】花旗：政治局會議無提「房住不炒」為再推寬鬆政策鋪路　內房股及物管股急彈

編輯：袁諾曦

港股 碧桂園（02007） 經濟 目標價
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【李嘉誠】向惜食堂、理大護理學院捐逾1100萬元推長者送餐護理計劃　李嘉誠：示範加乘力量

下一篇文章

【大行看法】富達：中央若短期推措施可穩就業及消費、有助提振投資信心　上半年業績期亦有望帶來驚喜　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌97點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌97點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【MSFT業績】微軟季度收入指引欠佳　盤後突插5%
【MSFT業績】微軟季度收入指引欠佳　盤後突插5%
【恒指夜期+北水】北水轉錄近78億元　再趁低吸指數ETF沽騰訊　恒指夜期跌55點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉錄近78億元　再趁低吸指數ETF沽騰訊　恒指夜期跌55點（不斷更新）
【美股盤前】微軟Alphabet盤前走勢迥異、關注議息結果及會後記者會　道指期貨跌85點（不斷更新）
【美股盤前】微軟Alphabet盤前走勢迥異、關注議息結果及會後記者會　道指期貨跌85點（不斷更新）
【2023打風】港股本周五日市機會高？　天文台：超強颱風杜蘇芮進入香港800公里範圍、今晚發出一號波（不斷更新）
【2023打風】港股本周五日市機會高？　天文台：超強颱風杜蘇芮進入香港800公里範圍、今晚發出一號波（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款