▲ 【大行報告│內房股】美銀：政策加房企收入前景改善才令行業持續復甦 市場焦點轉至民企流動性 狠削碧桂園目標價逾40%

中央政治局會議沒有提及「房住不炒」，為市場帶來驚喜。美銀表示，鑑於過去幾年多項政策令市場失望，預期投資者仍持觀望心態，同時，該行認為不單是政策，也要見到整體房企收入前景改善，房地產行業才可以有持續的市場復甦。

美銀認為，內房股將會維持波動，維持偏好潤地 （01109） 、中海外 （00688） 及龍湖 （00960） ，但重申碧桂園「減持」評級，並將目標價由2.3元下削43.4%至1.3元。

美銀指出，中央政治局會議沒有提及「房住不炒」是稍為超出投資者預期，中央短綫將為各城市有更多空間去支持二套房或改善住房的需求。雖然會議上欠缺詳情，但這並不出奇，該行預計具體政策將稍後由人行或住建部推出。

另外，美銀提到，房地產銷售持續惡化令投資者將目光轉移到大型民營開發商的流動性上。由於欠缺更精準的融資支持，預期房企流動性危機持續。 因此，該行預期，內房股將會維持區間波動，直至投資者見到更多決定性的政策可以支持經濟。

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編輯：袁諾曦