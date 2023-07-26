▲ 【大行看法】富達：中央若短期推措施可穩就業及消費、有助提振投資信心 上半年業績期亦有望帶來驚喜

富達國際全球首席投資總監Andrew McCaffery認為，中央如於短期推出措施，應可穩定就業市場，提振消費信心，但環球投資者也在期望中國政府釐清人口及房地產市場等領域等的長期政策框架，惟部分不確定性或在未來數周內消除，這將有助於提升投資者信心。

Andrew McCaffery指，中國市場目前估值吸引，所有行業的盈利修正等待觸底回升，預期即將展開的上半年業績期或會帶來驚喜，且中長線投資中國市場的利好因素仍穩健，但考慮到經濟復甦的情況不一，投資者應保持審慎。

預期一線城市樓價開始走低

內地房地產市場持續疲軟，受內房市場影響的行業未見明顯的復甦跡象，預期一線城市樓價開始走低。他預計，若中央短期推出放寬房地產相關限制等措施，應可促使樓價再次上漲，但任何重大基建投資如交通基建，或較難支持政府實現其經濟目標。中國政府銳意投資於高科技及工業自動化，藉此提高生產力，將對國內經濟帶來巨大影響。

政治局會議周一召開，會議表明將促進房地產市場平穩健康發展、積極擴大內需消費及穩就業。Andrew McCaffery認為，中國疫後經濟復甦過程中，中央料不會推出大規模刺激措施，但支持經濟的政策將持續，以實現今年5%的經濟增長目標，而基於中國經濟復甦未如預期般迅速，市場開始將其經濟增長預期調整至合理水平。

預期刺激措施規模不會太大

Andrew McCaffery預期，政治局會議後或會有更多刺激措施出台，惟預期措施規模不會太大，並預期政府持續採取溫和及具針對性部署，促使經濟的主要驅動力從基建及房地產，轉移至製造業和消費。

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編輯：陳韻妍