▲ 【TSLA】Tesla汽車據報被禁駛入成都部分地區 習近平即將出席大運會開幕禮

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）雖然在內地設大型廠房，創辦人馬斯克（Elon Musk）訪華時也獲中國官方高規格接待，不過外電引述消息指，Tesla汽車被禁止駛入成都部分地區，猜測與中國國家主席習近平將於周五（26日）到訪成都，參與世界大學生夏季運動會開幕禮。

報道引述指，內地社交平台抖音短期有一段短片，一名Tesla司機被拒絕進入成都的一個場所，影片中的交通警解釋說他只是按照大運會的官方規定。不過，有關影片已下架，暫無法證明有關影片真偽。

過去，中國國家領導人到訪個別城市參與活動時，都有傳聞指出Tesla車輛被限制駛入，包括去年有報道指，Tesla汽車該年7月1日起將被禁止駛入中國北戴河，為期至少兩個月，而北戴河傳統上是中國高層領導人夏天舉行會議的地方。

Tesla曾多次表明，即使該車廠的汽車內置攝影鏡頭，都一直都有遵從經營地的數據安全規則。

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編輯：麥德銘