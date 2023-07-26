▲ 【快手1024】快手公布7.29舉行成龍直播 本周低位彈9%、罕有打破代言魔咒？

快手近日宣布，武打明星成龍將於7月29日晚上8時開啟第二次直播，主持「野營談唱會」，據稱，成龍將邀請明星好友與快手達人（即KOL）一同參與此次直播，演唱經典歌曲，及對話交流，同時以遊戲競猜與用戶展開互動。市場一向有「成龍魔咒」說法，不過今次成龍加持下，快手股價罕有造好，三個交易日累彈6%，同時較周一盤中低位高9.1%。

成龍在2021年10月27日入駐快手 ，開設他全球首個短視頻社交賬號，當時快手透露，成龍會以內容創作者的身份分享生活點滴、戲裡戲外等日常，出任「快手溫暖大使」，當日快手收報105.2元，對比周三（26日）收市價的63.35元，至今累跌約39.8%。

成龍代言亦有成功例子，例如成龍在2010至2014年代言中國最大冷氣機品牌格力，其間格力出現驚人的増長率。不過，成龍代言史較多是坎坷，例如身陷萬億巨債的恒大集團 （03333） 旗下恒大冰泉曾在2014年1月底推出由成龍、范冰冰出演的廣告，其後恒大系終於在2021年爆出債務危機，最新文件更披露，恒大去年底止負債達到2.44萬億元人民幣。

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記者：李哲毅