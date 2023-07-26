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【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%

股樓投資 17:52 2023/07/26

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據外媒報導，護膚品公司歐舒丹（00973）大股東兼主席Reinold Geiger可能考慮提出公司私有化計劃。報道指，持有歐舒丹超過70%股權的Reinold Geiger，正在探討各種融資方案，包括收購其餘未持有的股份。消息刺激股價逆市炒高，最高見23.7元，一度升逾13%，收報22.8元，升8.8%，成交額1.4億元。

同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

報道引述消息人士指，Reinold Geiger可能會考慮將歐舒丹在巴黎或其他歐洲市場重新上市。然而，歐舒丹尚未對此消息進行回應。

儘管Reinold Geiger是否會決定收購少數股東股份還不確定，但中信里昂表示，此消息可能會在短期內推升歐舒丹的股價。富瑞更認為，這種轉變可能是由於希望提升公司估值、增加股份流動性以及避免中美緊張關係影響港股氣氛。

大行予歐舒丹投資評級及目標價﹕

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溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

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記者：郭秀慧

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L'OCCITANE（00973） 中信里昂 收購 異動股 港股 私有化

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