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【易名風波】Twitter改名為X或引商標大戰　Meta、微軟X box皆有類似logo

環球政經 17:53 2023/07/26

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馬斯克（Elon Musk）自去年收購Twitter後，銳意改革該平台，近來更宣布要將Twitter易名為X，使用多年的藍烏logo和亦改為黑底白字的X字樣。不過，《路透社》報道，馬斯克若想將Twitter重新命名為X的舉動，在法律程序上可能會相當複雜，因為包括Meta和微軟在內的公司，都擁有同一字母的知識產權。

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報道提到，微軟自2003年起，就擁有旗下Xbox遊戲系統相關的X商標；而Meta亦持有白藍色X的品牌商標，Meta的X品牌負責娛樂、遊戲和應用程序開發領域的社交網絡服務。似乎關於X商標的版權爭拗是不可避免的。

專門負責商標的律師Josh Gerben認為：「Twitter 100%會因此被人起訴。」他提到據其統計，在美國已有近900個活躍使用的X商標註冊，而這些商標註冊已經涵蓋了各個行業。不過Gerben表示，Meta和微軟未必會提出訴訟，除非他們認為Twitter的X商標侵犯了他們所建立的品牌資產。

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CNBC亦引述了知識產權律師Stacy Wu的意見，她表示，考慮到馬斯克的知名度和雄厚的財力，如果他被規模較小的公司以令人混淆的為由起訴，並不會感到驚訝。不過這些公司不太可能勝訴。她認為，馬斯克會為新商標授予「有限的專有權」，因為現時的logo是出自Special Alphabets 4 的字體集，該字體集需要支付單次許可費用29.99美元。其次是馬斯克財力雄厚，他的經濟能力令他有更長的能力，對抗大多數潛在訴訟人。

馬斯克於星期一將Twitter更名為X，並推出了該社交媒體平台的新標誌，即該字母的風格化黑白版本。

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撰文 : 陳楚琨

社交平台 Meta 律師 路透社 收購 知識產權 經濟 遊戲 馬斯克 XBOX

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