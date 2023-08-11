【iMoney暑假有禮第二撃】送香港迪士尼樂園一日標準門票30張

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炎炎夏日，最啱就係玩水！由即日起至9月3日，香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）準備了一系列的全新夏日限定主題活動，讓一眾夏日大玩家齊齊濕身玩盡樂園！

一班迪士尼朋友將陪伴各位探險大玩家一同踏上奇妙探險之旅，隨著一浪接一浪的歡樂笑聲，投入於探險世界樂韻叢林的全新「奇妙唱遊大冒險」表演！浪花更會「席捲」觀眾席，與你共度每個開心躍動時刻。

水花大玩家可齊集於奇妙夢想城堡前，觀賞夏日版的「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演，米奇與好友將於舞台上與大玩家見面，伴隨著氣勢磅礴的水柱、泡泡及舞台火花特效等表演讓今個夏日的尋夢之旅更清爽。

水花大玩家更可乘著仲夏的微風於幻想世界的全新「夏日泡泡派對」捕捉滿天夢幻泡泡，一同翩翩飛舞。亦可帶著自己的魔法泡泡棒參與其中，變出大大小小不同形狀的泡泡將夏日水花歡樂回憶帶回家。如果你想要玩得更盡興，亦可揮舞著魔法泡泡棒並帶上嬉水玩具，化身反斗新兵，加入玩具兵團訓練營成為全新水兵特訓班的新力軍，接受玩具士兵的反斗特訓，手持水槍執行水花任務，一起水力全開玩到盡！

今個夏天無論你想怎樣玩，都將在香港迪士尼玩到盡，釋放無窮夏日活力！

想趁暑假一家大細玩轉炎夏？立即到相關帖子參加遊戲﹕

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截止日期﹕2023年8月18日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^禮品為免費樂園門票，不可出售，否則作廢。

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