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【三星新品直擊】三星Galaxy Watch6系列　港售2,598元起

科技 13:08 2023/07/27

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三星（Samsung）昨（26日）晚舉行今年第二場發佈會Galaxy Unpacked 2023，除了發佈Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5兩款新摺機，還有Galaxy Watch6系列，包括：Galaxy Watch6及Galaxy Watch 6 Classic。

如果有興趣知道Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5有何更新、香港售價等，記者也搶先在首爾上手實試兩款新摺機，立即去片＋瀏覽以下文章：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試

【三星新品直擊】三星Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5登場　售8,298元起（有片＋多圖）

是次發佈的Galaxy Watch6及Galaxy Watch6 Classic，主要針對運動方面的功能進行升級，增設有氧運動及睡眠追蹤模式。

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在睡眠追蹤上，將會提供更個人化睡眠資訊，透過全睡眠指數分析，幫助用戶每天早上更清楚了解自己的睡眠健康狀況，記錄用戶的作息時間是否一致；另有睡眠指導，可度身訂造小提示和提醒通智，幫助設定智能睡眠環境。

無色紅外線 減進睡干擾

當啟動睡眠模式後，手機和手錶的設置亦將同步，進一步減少干擾。進睡時，手錶將自動轉換綠色LED至無色紅外線，讓用戶於無光環境進睡。

個人化健身指導

手錶屏幕除了可顯示整體健康狀況，包括身體成份分析，健康數據，還可設定最佳跑步強度，協助進行運動訓練。是次Galaxy Watch6及Galaxy Watch6 Classic均有加入田徑跑步（Track Run）功能記錄跑步路線，並透過自訂運動（Custom Workout）功能建立和跟進個人運動計畫。

8分鐘快充 增8小時續航力

在續航力方面，Galaxy Watch6系列配備了更大的電池容量並同時減低電量消耗，支援更大、更光亮、亮度高達2,000 nits的屏幕。只需為手錶進行8分鐘快速充電，即可額外使用8小時，方便支援夜間睡眠追蹤功能。

  • Galaxy Watch6 - 40mm: 300mAh
  • Galaxy Watch6 - 44mm: 425mAh
  • Galaxy Watch6 Classic - 43mm: 300mAh
  • Galaxy Watch6 Classic - 47mm: 425mAh

【AI狂潮】三星擬引入ChatGPT功能　自家瀏覽器開啟測試

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Galaxy Watch6與Galaxy Watch6 Classic於今（27日）早上11時起在香港正式預售，並於 8月11日起公開發售。Galaxy Watch6 44mm錶款將提供黑色和銀色，40mm款式則提供黑色和鉑金色；Galaxy Watch6 Classic配備旋轉錶圈，提供43mm和47mm兩款尺寸，提供黑色和銀色共兩色選擇。

香港官方售價一覽：

記者：張寶燕 首爾直擊

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