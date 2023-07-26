商界環保協會傳媒午宴 2023 

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氣候目標
• 特區政府於 2021 年公布《香港氣候行動藍圖 2050》，以「零碳排放‧綠色宜居‧ 持續發展」為願景，提出香港應對氣候變化和實現碳中和的策略和目標。
香港達致淨零排放的五大挑戰
• 本港發電的可再生能源組合較低。
• 建築物佔本港整體碳排放超過 60%。本港必須升級既有建築的樓宇設備，並支援 新建建築使用潔淨能源。
• 企業，尤其中小企對環境的關注有待加強，讓企業作出改變的誘因亦不足。
• 可持續商業模式需要大量資金引入新技術及設備，對中小企造成極大挑戰。
• 企業內部缺乏相關人才，類似商業模式參考有限，數據管理能力不足。
私營企業應如何為淨零轉型準備
• 把可持續發展融入商業決策及營運。
• 引入高能源效益的技術和實踐模式，例如實時監控和分析。
• 採用數碼工具及平台，減少碳足跡。
• 與持份者合作，共享知識和創新方案，以提升供應鏈的透明度和負責。
商界環保協會如何加速淨零行動
• 影響公共政策
商界環保協會透過諮詢小組和焦點環境範疇、研究及思維領導、政策倡議，以及其他活動，積極與政府溝通互動，為香港商界發聲。
• 推動商界行動
在實踐負責任營商方面，商界環保協會致力為商界提供學習、分享和建立榜樣的機會。協會透過多項計劃，包括 BEC 零碳約章、Power Up Coalition、香港環境卓越大獎、CDP 碳披露計劃、「滙豐營商新動力」奬勵計劃等，協助香港公司應對商業風險，並把握環境挑戰所帶來的機遇。
• 「環保實驗室」商界環保協會大樓
商界環保協會將大樓定位為推動和弘揚環境卓越的「環保實驗室」。作為協會的象徵，大樓一直充分實踐環保建築理念。2022年，大樓獲得綠建環評既有建築類別 （2.0 版）最終鉑金級評級。
• ESG 策略
商界環保協會的專家協助商界將可持續發展的願景對接業務目標，達致管理風險、 把握機遇、推動增長、建立互信，並創造價值。我們的 ESG 策略團隊與客戶緊密合作，將可持續發展轉化為策略優勢。
• 商界環保協會環境教育學院
商界環保協會環境教育學院透過不同類型的環保教育計劃，推動優質環保教育，促進專業發展。課程主題包括「氣候變化和碳管理」、「循環經濟和資源管理」、「綠色和健康建築」，以及「企業可持續發展」。
商界環保協會可持續發展報告 2022
• 《商界環保協會可持續發展報告 2022》闡述協會如何實踐及推動可持續發展，涵蓋2021年10月1日至2022年9月30日期間協會的可持續發展策略及表現。
• 商界環保協會與超過 230 間會員公司、持份者，以及社會各界合作，共同推動本 港實現環境卓越，邁向淨零經濟。
• 報告期內，商界環保協會共完成129個環保相關計劃，舉辦22個活動及研討會，並提交4份政策倡議，就重要環境議題為商界發聲。
• 報告亦說明協會如何透過思維領導、創新方案、政策倡議、策略夥伴、諮詢服務 和環境教育，致力推動可持續發展，讓香港實現淨零排放。
關於商界環保協會有限公司
商界環保協會有限公司是由香港商界成立的獨立非牟利會員機構。自1992年成立以來，本會一直是推動香港環境卓越的先驅，宣揚潔淨技術及措施，從而減少廢物、保護資源、 防止污染，強化環保及社會企業責任。透過諮詢、研究、評估、培訓及獎項計劃等，本會提供全面可持續發展的專業顧問及技術支援，以提升香港的環保效益及邁向淨零經濟。
（特約）