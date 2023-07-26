商界環保協會傳媒午宴 2023 

▲ 商界環保協會管理層大合照。由左至右為︰人力資源和行政主管馮美玲女士、傳訊助理總監林碧儀女士、營運總監梁志峰工程師、主席歐嘉榮先生、行政總裁吳家穎先生、政策及研究主管劉敏智先生、財務總監陳耀良先生。

氣候目標



• 特區政府於 2021 年公布《香港氣候行動藍圖 2050》，以「零碳排放‧綠色宜居‧ 持續發展」為願景，提出香港應對氣候變化和實現碳中和的策略和目標。

▲ 商界環保協會主席歐嘉榮先生與傳媒朋友分享香港達致淨零排放的五大挑戰

▲ 商界環保協會主席歐嘉榮先生與傳媒朋友分享香港達致淨零排放的五大挑戰

香港達致淨零排放的五大挑戰



• 本港發電的可再生能源組合較低。

• 建築物佔本港整體碳排放超過 60%。本港必須升級既有建築的樓宇設備，並支援 新建建築使用潔淨能源。

• 企業，尤其中小企對環境的關注有待加強，讓企業作出改變的誘因亦不足。

• 可持續商業模式需要大量資金引入新技術及設備，對中小企造成極大挑戰。

• 企業內部缺乏相關人才，類似商業模式參考有限，數據管理能力不足。

私營企業應如何為淨零轉型準備



• 把可持續發展融入商業決策及營運。

• 引入高能源效益的技術和實踐模式，例如實時監控和分析。

• 採用數碼工具及平台，減少碳足跡。

• 與持份者合作，共享知識和創新方案，以提升供應鏈的透明度和負責。

▲ 行政總裁吳家穎先生介紹商界環保協會的角色及如何加速淨零行動

▲ 行政總裁吳家穎先生介紹商界環保協會的角色及如何加速淨零行動

商界環保協會如何加速淨零行動



• 影響公共政策

商界環保協會透過諮詢小組和焦點環境範疇、研究及思維領導、政策倡議，以及其他活動，積極與政府溝通互動，為香港商界發聲。

• 推動商界行動

在實踐負責任營商方面，商界環保協會致力為商界提供學習、分享和建立榜樣的機會。協會透過多項計劃，包括 BEC 零碳約章、Power Up Coalition、香港環境卓越大獎、CDP 碳披露計劃、「滙豐營商新動力」奬勵計劃等，協助香港公司應對商業風險，並把握環境挑戰所帶來的機遇。

• 「環保實驗室」商界環保協會大樓

商界環保協會將大樓定位為推動和弘揚環境卓越的「環保實驗室」。作為協會的象徵，大樓一直充分實踐環保建築理念。2022年，大樓獲得綠建環評既有建築類別 （2.0 版）最終鉑金級評級。

• ESG 策略

商界環保協會的專家協助商界將可持續發展的願景對接業務目標，達致管理風險、 把握機遇、推動增長、建立互信，並創造價值。我們的 ESG 策略團隊與客戶緊密合作，將可持續發展轉化為策略優勢。

• 商界環保協會環境教育學院

商界環保協會環境教育學院透過不同類型的環保教育計劃，推動優質環保教育，促進專業發展。課程主題包括「氣候變化和碳管理」、「循環經濟和資源管理」、「綠色和健康建築」，以及「企業可持續發展」。

▲ 商界環保協會與社企合力製作的公關禮品

商界環保協會可持續發展報告 2022



• 《商界環保協會可持續發展報告 2022》闡述協會如何實踐及推動可持續發展，涵蓋2021年10月1日至2022年9月30日期間協會的可持續發展策略及表現。

• 商界環保協會與超過 230 間會員公司、持份者，以及社會各界合作，共同推動本 港實現環境卓越，邁向淨零經濟。

• 報告期內，商界環保協會共完成129個環保相關計劃，舉辦22個活動及研討會，並提交4份政策倡議，就重要環境議題為商界發聲。

• 報告亦說明協會如何透過思維領導、創新方案、政策倡議、策略夥伴、諮詢服務 和環境教育，致力推動可持續發展，讓香港實現淨零排放。

關於商界環保協會有限公司

商界環保協會有限公司是由香港商界成立的獨立非牟利會員機構。自1992年成立以來，本會一直是推動香港環境卓越的先驅，宣揚潔淨技術及措施，從而減少廢物、保護資源、 防止污染，強化環保及社會企業責任。透過諮詢、研究、評估、培訓及獎項計劃等，本會提供全面可持續發展的專業顧問及技術支援，以提升香港的環保效益及邁向淨零經濟。

（特約）