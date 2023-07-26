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【特首出訪】滙豐與和記港口印尼簽訂合作備忘錄　探索海上貿易機遇

股市 17:00 2023/07/26

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【特首出訪】滙豐與和記港口印尼簽訂合作備忘錄　探索海上貿易機遇

行政長官李家超率香港商界出訪東盟三國，今日公布與印尼簽署15份合作備忘錄。滙豐香港最新公布，與PT Hutchison Ports Indonesia（和記港口印尼）簽訂合作諒解備忘錄，共同推廣香港與印尼的海上貿易。

根據備忘錄，兩家公司將透過訊息分享、本地和跨境融資，以及市場發展等，共同探索有關香港與印尼海上貿易的機遇和業務合作。

備忘錄由和記港口印尼行政總裁洪妙盈和滙豐香港區行政總裁林慧虹代表簽署。林慧虹表示，滙豐與和記港口的長期合作是建基該行的國際網絡優勢、對行業的專業知識，期望與和記港口展開新合作，攜手釋放印尼港口基礎設施的巨大潛力。

和記港口在印尼營運耶加達國際貨櫃碼頭（JICT）及高珈貨櫃碼頭（Koja Terminal），其位於印尼最大港口丹戎不碌港，是當地國家級樞紐港。

2022年，東盟是香港的第二大貿易夥伴，僅次中國內地，而印尼是東盟十國當中最大的經濟體，滙豐環球研究估計，2023年當地經濟增長將達到4.6%。

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編輯：麥德銘

長和（00001） 港股 經濟 和黃 東盟 滙豐控股（00005） 李家超
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