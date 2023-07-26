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【大行報告│油股】花旗對中石油展開30日的正面催化劑觀察、升目標價兩成　料業績公布前與中石化走勢分化

股市 16:39 2023/07/26

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【大行報告│油股】花旗對中石油展開30日的正面催化劑觀察、升目標價兩成　料業績公布前與中石化走勢分化

國際油價於80美元水平徘徊，布蘭特期油第二季按季下跌5美元。花旗預期，受油價下跌影響，中石油 （00857） 第二季純利按季料跌7%至約410億元人民幣，但城市燃氣門站價持續高企，加上核心煉油總利潤偏高，進口氣虧損收窄，將抵銷油價回落的影響。

花旗對中石油展開30日的正面催化劑觀察，但同時對中石化 （00386） 展開負面觀察，並預期兩者在公布中期業績前，股價表現將呈分化。

中石油是俄羅斯廉價原油的主要受惠者

花旗認為，中石油是俄羅斯廉價原油的主要受惠者，因中石油有兩條管道接駁俄羅斯，每年輸油產能約4000萬噸，加上城市燃氣門站價高企令進口氣虧損收窄，故此調升中石油2023至2025年盈利預測19%至25%，以反映煉油業務每桶2.9美元的額外利潤。

該行並調高中石油H股目標價22%至7.8元，中石油A股目標價亦升27%至5.9元人民幣。花旗重申，中石油H股為行業首選，評級「買入」，中石油A股則維持「沽售」評級，因A股較H股溢價逾30%。

中石化次季純利料按季跌16%

中石化方面，花旗指，假設庫存每桶虧損2美元，中石化第二季煉油業務息稅前盈利（EBIT）料按季跌37%至65億元人民幣，營銷及分銷業務亦面臨庫存虧損問題，料EBIT按季跌11%至71億元人民幣，故中石化次季純利按季跌16%至170億美元，主要受到煉化業務庫存虧損拖累。該行指，若以12個月來看，仍予中石化「買入」評級。

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編輯：陳韻妍

港股 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 個股分析 花旗銀行 石油 俄羅斯 大行報告 布蘭特期油 A股
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