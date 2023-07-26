▲ 【特首出訪】港交所與印尼證券交易所簽署合作備忘錄

行政長官李家超本周率團出訪東盟三國，今日（26日）公布香港與印尼會簽署15份合作備忘錄。港交所 （00388） 最新公布，與印尼證券交易所簽署合作備忘錄，開拓多個戰略領域的機遇，共同推動雙方金融市場的發展。

根據合作備忘錄，港交所與印尼證券交易所將在兩地企業跨境上市、產品開發及推動亞洲ESG和可持續金融方面探索合作機遇。

合作備忘錄由港交所行政總裁歐冠昇、印尼證券交易所總經理Iman Rachman，並由港交所董事謝清海及印尼證券交易所董事長John A. Prasetio見證下，在印尼證券交易所交易大堂簽署。

歐冠昇表示，最新合作備忘錄可進一步加強香港與東南亞國家之間的互聯互通，連接區內發展迅速及充滿機遇的市場。他表示，印尼證券交易所位處東南亞其中一個最富創新力的經濟體，這裏孕育着充沛的人才、創新思維及前沿的新經濟企業。

Rachman表示，香港是全球領先的國際金融中心之一，希望透過與港交所的合作提升印尼資本市場在國際上的地位。

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編輯：麥德銘