【銀行危機】美國地區銀行PacWest獲加州銀行合併收購、後者資產僅為其4分1　盤前爆升37%

▲ 【銀行危機】美地區銀行PacWest獲加州銀行合併收購

曾陷流動性問題的PacWest（美：PACW）與加州銀行（美：BANC）換股合併，每股PacWest將獲0.657股加州銀行，合併後控股公司及銀行均會以「加州銀行」品牌營運。私募基金華平投資（Warburg Pincus）及中橋合夥（Centerbridge Partners）將以每股12.3美元認購加州銀行新股，向合併後集團投資4億美元。

PacWest 盤前股價飆升，現揚37%，報10.55美元，而加州銀行則上漲12.9%，報16.5美元

合併預計將於 2023 年底或 2024 年初完成，預計合併後，加州銀行將擁有 253 億美元貸款總額，並在加州設有 70 多家分行，由加州銀行行政總裁Jared Wolff領導。根據不同的公司文件，截至 3 月底，PacWest總資產為440億美元，而加州銀行資產為100億美元。

近月PacWest 一直剝離部分資產以加強其資產負債表，上月PacWest表示將向資產管理公司 Ares Management（美：ARES）出售價值 35.4 億美元貸款融資組合。

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編輯：李哲毅