【移民加拿大】收回取消優先處理港人安排 稱發布錯誤（第二版）

加拿大政府2021年推出救生艇計劃，放寬香港人移民到當地的門檻。當地政府原先在周一（24日）更新網站指引，取消優先處理港人申請的特別安排。惟及後再次更新，恢復原有措施。

（第二版更新政府收回原先更新）

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加拿大移民、難民和公民部於網站，更新當局支援香港居民赴加的特別措施指引。新指引刪除涉及家庭團聚、學生和永久居留優先處理的部分，表明香港居民不再享有優先處理權。

然而，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周三（26日）改組內閣後，移民、難民和公民部周四（27日）再次更新，原有的取消優先處理香港居民部分已消失。政府透露，已審視先前指引並確認發布錯誤。

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另外，加拿大早前放寬要求，「Stream B」（B類工作移民計劃）取消5年內專上教育機構畢業的學歷要求，只需在加拿大工作一年即可申請永久居留資格。

移民、難民和公民部指截至今年4月底，已有2,358名香港居民通過「Stream A」（A類留學移民計劃），及764名香港居民通過「Stream B」入籍成為加拿大永久居民。

救生艇計劃將於2026年8月31日到期。

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責任編輯：鄭錦玲